‘Engelli Aylıkları Acilen Artsın’

Hazal Ergen/ Ankara

Temel hak ve problemlerini aktaran Engelliler Konfederasyonu; ‘Engelli aylıkları ve evde engelli bakım aylıklarının acilen asgari ücret seviyesine çıkarılmasını bekliyoruz’ ifadelerine yer verdi.

‘Engelliler Zor Koşullarda’

Engelliler Konfederasyonu, şu açıklamaları belirtti: “ Son bir yıl içinde çok zor ekonomik koşullarda yaşamını sürdüren emeklilerin, asgari ücretle çalışanların, gazilerin ve kamu çalışanlarının yetersiz de olsa aylıklarında kısmi düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu dönemde, bunca zorlaşan yaşam koşullarına rağmen engelliler, hükümetin aklına hiç gelmemiştir.

Resmi enflasyon oranlarındaki artışın bile altında kalan engelli aylık ve evde engelli bakım aylıkları artış oranı açlık ve yoksulluk sınırının da çok altında kalmıştır. Hissedilen gerçek enflasyon oranları, ağır yaşam koşulları engelliler için ağır sonuçlara yol açmaktadır. Görülen maaş artışları, bu kesimlerin ve engellilerin son derece zor koşullarda bırakıldığının açık göstergesidir.

Son bir yılda yetersiz de olsa diğer kesimlere bir nebze nefes aldırılırken engelli aylıkları en düşük memur maaşının yüzde 8,1, asgari ücretin ise yüzde 16’sına düşmüştür. Engelli bakım ücreti ise en düşük memur maaşının yüzde 22,3, asgari ücretin yüzde 44,7 seviyesine düşmüştür.”

‘Artık Engellilerin Feryadını Duyun’

Şu açıklamaya yer verildi: “Engellilerin de bir nebze nefes almaları için gerekeni yapın. Bu şartlarda engellilerin nefes alamaz duruma geldiler.

Engelli aylıkları ve evde engelli bakım aylıklarının acilen asgari ücret seviyesine çıkarılmasını bekliyoruz. Artık engellilerin feryadını duyun!”