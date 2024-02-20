Turabi yoğun bakımda

Survivor'da 3 kere şampiyon olan ve Survivor All Star'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Turabi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yoğun bakıma alındığını duyurdu.

TV8'de yayınlanan Survivor All Star kadrosuna katılan fakat yarışmaya sakatlığı nedeniyle veda eden Turabi, “Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine” dedi

Turabi'nin paylaşımı şu şekilde;

Fotoğraf kaynak; onedio