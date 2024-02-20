Turabi yoğun bakımda

Survivor'da 3 kere şampiyon olan ve Survivor All Star'dan sakatlığı nedeniyle ayrılan Turabi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yoğun bakıma alındığını duyurdu.
TV8'de yayınlanan Survivor All Star kadrosuna katılan fakat yarışmaya sakatlığı nedeniyle veda eden Turabi, “Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine” dedi
Turabi'nin paylaşımı şu şekilde;
Fotoğraf kaynak; onedio
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.