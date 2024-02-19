19 Şub 2024 - 10:05- Gündem G:

KPSS-2024/4 sonuçları açıklandı mı ?

ÖSYM, KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu

KPSS-2024/4 sonuçları açıklandı mı ? mask

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

"KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9827 adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

# ÖSYM, tarım ve orman bakanlığı, şubat

19 Şub 2024 - 10:05 Ankara- Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL