Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere 12-18 Şubat tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organizatör oldukları belirlenen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca da el konuldu.