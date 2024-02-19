Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere 12-18 Şubat tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organizatör oldukları belirlenen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca da el konuldu.
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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.