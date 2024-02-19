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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı mask

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere 12-18 Şubat tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organizatör oldukları belirlenen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca da el konuldu.

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19 Şub 2024 - 09:23 Van- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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