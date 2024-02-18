Ata Demirer Gazinosu’na yoğun ilgi

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM Organizasyonuyla; Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU’ ile geçtiğimiz akşam (16 Şubat) Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu!

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan ve adından her zaman övgü ile söz ettiren Ata Demirer, ilk gösterisinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırdı, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile müzik şöleni yaşattı. Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.

BİLETLER HAFTALAR ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Biletleri haftalar öncesinden tükenen ATA DEMİRER GAZİNOSU ile Ata Demirer, salonu dolduran binlerce seyircisi tarafından gösterisi sonunda dakikalarca ayakta alkışkandı.

Perdelerini 3 yıl aradan sonra tekrar açan ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU’nun biletleri haftalar öncesinden tükenmiş, arka arkaya yeni gösteri tarihleri açıklanmıştı.

ÖZLEM BİTTİ: ATA DEMİRER GAZİNOSU GERİ DÖNDÜ!

Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu 22 Şubat, 15 Mart ve 16 Mart’ta Zorlu PSM’de, 20 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 22 ve 23 Mart’ta Ankara Congresium’da, 1 Nisan’da Zorlu PSM’de ve 18 Nisan’da Volkswagen Arena’da.



Başarılı bir stand-up komedyeni olmanın yanı sıra, senarist, oyuncu ve müzisyen kimliği ile de adından her zaman övgüyle bahsettiren projelere imza atan Ata Demirer, daha önce “Tek Kişilik Dev Kadro 1” ve “Tek Kişilik Dev Kadro 2” adlı iki büyük stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu.

ATA DEMİRER GAZİNOSU KONSER TAKVİMİ

22 Şubat : Zorlu PSM, İstanbul (TÜKENDİ – SOLDOUT)

15 Mart : Zorlu PSM, İstanbul

16 Mart : Zorlu PSM, İstanbul

20 Mart : Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

22 Mart : Congresium Ankara

23 Mart : Congresium Ankara

1 Nisan : Zorlu PSM, İstanbul

18 Nisan : Volkswagen Arena, İstanbul

Fotoğraf: T24