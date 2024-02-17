Ankaragücü, Galatasaray'ı Eryaman Stadı'nda ağırlayacak

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçında 1 puan alabildi. Haftaya 29 puanla giren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

- 5 maçlık seyircisiz oynama cezası sona erdi

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircisine kavuşacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Süper Lig'de 5 maçı sahasında seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, bu 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Süper Lig'de seyircisinin tribünde olduğu son iç saha maçını 11 Aralık 2023'te oynayan başkent ekibi, ligde 2 ay sonra taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Öte yandan MKE Ankaragücü’ne ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Kazımcan Karataş, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez mücadele edecek.

- MKE Ankaragücü'nde eksik yok

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek.

Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına tam takım halinde hazırlandı.

Başkent ekibinin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.