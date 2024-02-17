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Ankaragücü, Galatasaray'ı Eryaman Stadı'nda ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray'la karşılaşacak.

Ankaragücü, Galatasaray'ı Eryaman Stadı'nda ağırlayacak mask

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçında 1 puan alabildi. Haftaya 29 puanla giren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

- 5 maçlık seyircisiz oynama cezası sona erdi

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircisine kavuşacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Süper Lig'de 5 maçı sahasında seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, bu 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Süper Lig'de seyircisinin tribünde olduğu son iç saha maçını 11 Aralık 2023'te oynayan başkent ekibi, ligde 2 ay sonra taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Öte yandan MKE Ankaragücü’ne ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Kazımcan Karataş, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez mücadele edecek.

- MKE Ankaragücü'nde eksik yok

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek.

Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına tam takım halinde hazırlandı.

Başkent ekibinin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.

# Ankaragücü, Futbol, süperlig, ilk, son, olduğu, Hakem

17 Şub 2024 - 09:30 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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