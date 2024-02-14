- Asayiş

Eritme kazanı patladı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dökümhanede eritme kazanının patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Eritme kazanı patladı! mask

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi 563'üncü  Sokak'ta meydana geldi. Metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanının patlaması sonucu dökümhanede çalışan işçilerden K.Y.,  A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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14 Şub 2024 - 21:36 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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