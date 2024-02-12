Burun dolgusu nedir? Zararlı mıdır?

Bu işlemde, hyaluronik asit gibi dolgu maddeleri enjekte edilir. Dolgu maddeleri, belirli bir süre boyunca burun şeklini düzeltmek ve istenmeyen çukurlukları veya asimetrik alanları düzeltmek için kullanılır.

Burun dolgusu işlemi, cerrahi bir işlem olmadığından ve genellikle hızlı bir iyileşme süreci sağladığından, birçok kişi için cazip bir seçenek olabilir. Ancak, burun dolgusu işlemi de bazı riskler taşır ve herkes için uygun olmayabilir. Bazı potansiyel riskler şunlardır:

-Enjeksiyon yerinde şişlik, kızarıklık veya hassasiyet gibi geçici yan etkiler.

-Enjeksiyon yapılan bölgede enfeksiyon riski.

-Dolgu maddesi enjeksiyonu sonrası asimetri veya düzensizlikler.

-Dolgu maddesinin yanlış enjekte edilmesi durumunda ciltte doku nekrozu riski.

-Hyaluronik asit gibi dolgu maddelerinin geçici olması nedeniyle, etkilerin zamanla azalması ve düzenli olarak tekrarlanması gerekebilir.

Herhangi bir estetik prosedürde olduğu gibi, burun dolgusu işlemi de doğru bir şekilde yapılmalı ve ehil bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, burun dolgusu işleminden önce bir dermatolog veya plastik cerrahdan danışmanlık almak önemlidir. Ayrıca, kişinin tıbbi geçmişi, mevcut sağlık durumu ve herhangi bir alerjik reaksiyon riski de göz önünde bulundurulmalıdır.