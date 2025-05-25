Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’daki kurban pazarlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle Sultangazi Kurban Satış Merkezi, yoğun ilgi gören noktaların başında geliyor. İstanbul’un en büyük kurbanlık satış alanlarından biri olan merkezde, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar vatandaşlarla buluşuyor.

Alana kurulan onlarca çadırda satışa sunulan hayvanlar için vatandaşlar gün boyu pazar alanında dolaşarak kendilerine uygun kurbanlık hayvanı seçmeye çalışıyor. Kurbanlık fiyatları konusunda pazarlıklar dikkat çekerken, alıcı ve satıcılar arasında kıyasıya bir pazarlık süreci yaşanıyor.

Hareketlilik her geçen gün artarken, yetkililer özellikle son günlerde yoğunluğun daha da fazla olacağını belirtiyor. Kurbanlıkların bulunduğu alan, dronla havadan da görüntülendi ve ortaya yoğunluğu gözler önüne seren etkileyici kareler çıktı.