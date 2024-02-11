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Bir “Miav” Aşk Hikayesi

Sevgililer Günü’nde Mavi’den sosyal medyada kalpleri eriten bir paylaşım serisi geldi. Mavi’nin kedilerden ilham alarak küçük bir kelime oyunuyla marka ismini dönüştürdüğü ve çıktığı günden bu yana milyonların sevgilisi haline gelen MİAV koleksiyonu, bu kez “yılın çifti” olmaya aday sevimli bir ikilinin aşk hikayesinde yerini aldı.

Bir “Miav” Aşk Hikayesi mask
Bir “Miav” Aşk Hikayesi
Bir “Miav” Aşk Hikayesi
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Gerçek “MİAV” çiftlerinden ilhamla oluşturuldu

Bir “Miav” Aşk Hikayesi

MİAV tişörtleri ve jean’leriyle, film izlemekten baş başa akşam yemeğine, alışverişe çıkmaktan keyifli bir yürüyüşe, ideal bir sevgililer günü geçiren romantik çiftin hikayesine, markanın müşterileri ilham oldu. Ürünü ilk günden beri kendiliğinden sahiplenen genç çiftlerin, bir örnek MİAV tişörtleriyle buluşarak fotoğraflarını marka ile paylaşmaları, yaratıcı fikrin temelini oluşturdu. Fikir, yapay zeka teknolojisi ve Mavi dokunuşuyla hayat buldu. “MİAV DATE’e çıkan herkese sevgilerimizle” notuyla verilen içerikte marka, bu sevgililer gününü de Miav’larıyla kutlayacak çiftleri ve #miav etiketiyle paylaşılacak selfie’leri heyecanla beklediğini belirtti.

Bir “Miav” Aşk Hikayesi

Mavi, 2022 yılından bu yana ENCANDER (Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği) ile iş birliği yaparak, kedi ve köpekler için mağazalarının yanı sıra Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen yüzlerce Miav eviyle, sokak hayvanlarının kışı sıcak yuvalarında geçirmesini sağlıyor.

Bir “Miav” Aşk Hikayesi

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11 Şub 2024 - 13:39 - Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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