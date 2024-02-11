Bir “Miav” Aşk Hikayesi

Gerçek “MİAV” çiftlerinden ilhamla oluşturuldu

MİAV tişörtleri ve jean’leriyle, film izlemekten baş başa akşam yemeğine, alışverişe çıkmaktan keyifli bir yürüyüşe, ideal bir sevgililer günü geçiren romantik çiftin hikayesine, markanın müşterileri ilham oldu. Ürünü ilk günden beri kendiliğinden sahiplenen genç çiftlerin, bir örnek MİAV tişörtleriyle buluşarak fotoğraflarını marka ile paylaşmaları, yaratıcı fikrin temelini oluşturdu. Fikir, yapay zeka teknolojisi ve Mavi dokunuşuyla hayat buldu. “MİAV DATE’e çıkan herkese sevgilerimizle” notuyla verilen içerikte marka, bu sevgililer gününü de Miav’larıyla kutlayacak çiftleri ve #miav etiketiyle paylaşılacak selfie’leri heyecanla beklediğini belirtti.

Mavi, 2022 yılından bu yana ENCANDER (Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği) ile iş birliği yaparak, kedi ve köpekler için mağazalarının yanı sıra Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen yüzlerce Miav eviyle, sokak hayvanlarının kışı sıcak yuvalarında geçirmesini sağlıyor.