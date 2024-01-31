Aile dizisi final yaptı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, İpek Çiçek ve Emel Göksu'nun birlikte rol aldığı Aile dizisi, başlangıçta yapılan anlaşma gereği 30. bölümle ekran serüvenini tamamladı. Dizinin final bölümü, izleyicileri duygulandırırken, başrol oyuncularından ardı ardına veda mesajları geldi.

Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından sette çektirdiği kareleri paylaşarak, "Aile ile vedalaşıyorum... Her birinize sevgiler, kucak dolusu teşekkürler. Yeniden buluşmak dileğiyle" sözlerini dile getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ise şu ifadelerle duygularını paylaştı: "Aile serüvenimizde bugün sona erdik. Bu harika ekibe ve bize destek olan izleyicilere teşekkür ederim. Yolumuz bir gün tekrar kesişecek." Yüsra Geyik de paylaşımında, "Bir şeyler başardık, gücümüz yettiğince. Ama en önemlisi sevdik, koşulsuz, sonsuz, engelsiz. Vesile olduğunuz için teşekkürler" notunu düştü.