31 Oca 2024 - 02:01 - Spor

Beşiktaş, sahasında Paris'e kaybetti!

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 17’nci hafta maçında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Fransa temsilcisinde 23 sayıyla TJ Shorts oldu. Beşiktaş’ta ise Jonah Mathews 22 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, gruptaki 8’inci mağlubiyetini alırken, lider Paris ise 16’ncı galibiyetini elde etti.