Beşiktaş, sahasında Paris'e kaybetti!

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 17’nci hafta maçında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Fransa temsilcisinde 23 sayıyla TJ Shorts oldu. Beşiktaş’ta ise Jonah Mathews 22 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, gruptaki 8’inci mağlubiyetini alırken, lider Paris ise 16’ncı galibiyetini elde etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.