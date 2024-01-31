- Spor

Beşiktaş, sahasında Paris'e kaybetti!

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 17’nci hafta maçında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Fransa temsilcisinde 23 sayıyla TJ Shorts oldu. Beşiktaş’ta ise Jonah Mathews 22 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, gruptaki 8’inci mağlubiyetini alırken, lider Paris ise 16’ncı galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, sahasında Paris'e kaybetti! mask
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Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 17’nci hafta maçında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Fransa temsilcisinde 23 sayıyla TJ Shorts oldu. Beşiktaş’ta ise Jonah Mathews 22 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, gruptaki 8’inci mağlubiyetini alırken, lider Paris ise 16’ncı galibiyetini elde etti.

# Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup, Paris Basketball, maglubıyet, ISE

31 Oca 2024 - 02:01 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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