Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in Diyarbakır’da açtığı yeni anaokuluyla ilgili yaptığı teşekkür paylaşımında, projeye katkıda bulunan bazı isimlere yer vermemesi, magazin camiasında tartışmalara neden oldu. Magazin Bahane programında ele alınan olayda, teşekkür mesajında adının geçmediğini fark eden Demet Akalın’ın sosyal medya üzerinden verdiği tepki dikkat çekti.

Söz konusu anaokulu, "Çocuklar Gülsün Diye" projesi kapsamında, hayatını kaybeden Narin Gül’ün anısına inşa edildi ve bu yönüyle oldukça anlamlı bir girişim olarak değerlendirildi.

“YAKINLIK VARSA TELEFON AÇARSIN”

Gülben Ergen’in “Çocuklar Gülsün Diye” projesi kapsamında Diyarbakır’da açtığı okulun açılışında teşekkür edilen kişiler arasında, Demet Akalın’ın yakın arkadaşlarının olmaması üzerine Akalın, sosyal medya hesabından Ergen’e yönelik tepkisini dile getirdi. Bu gelişmeye yorum yapan Gökay Kalaycıoğlu ise, “Bu kadar yakınsanız, arayıp söylersiniz. Herkesin önünde ayar verilmez. Ben de böyle bir durumda Demet gibi davranırım” sözleriyle olaya farklı bir bakış getirdi.

"YARDIMLAR GÖSTERİŞ İÇİN Mİ, YOKSA GERÇEKTEN İÇTEN Mİ?"

Programda gündeme gelen tartışmada Gökay Kalaycıoğlu, yardım projelerinin amacına dikkat çekerek, bu tür girişimlerin gerçekten samimi duygularla mı yoksa sadece görünür olmak için mi yapıldığını sorguladı. “Yardım yapıyorsan adının anılmasını beklememelisin” sözleriyle duruma eleştirel bir yaklaşım sergileyen Kalaycıoğlu, bu tarz polemiklerin projelerin ruhuna zarar verebileceğini vurguladı. Programın bir diğer sunucusu Hakan Solaker ise bu tür durumlarda insanların duygusal tepkiler göstermesinin oldukça doğal olduğunu dile getirdi.

"DEMET AKALIN BENZERİ AZ BULUNAN BİR KARAKTER"

Programın ilerleyen bölümlerinde Gökay Kalaycıoğlu, Demet Akalın hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Kalaycıoğlu, “Bana göre Demet, kendi tarzının nadir kalan isimlerinden biri” diyerek, sanatçının karakteristik yapısına vurgu yaptı. Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın kişilik olarak birbirinden oldukça farklı olduklarını ifade eden Kalaycıoğlu, “Gülben kolay kolay tartışmaya girmez, daha sakin kalmayı tercih eder. Demet ise düşüncesini direkt ifade eden, daha açık sözlü biri” şeklinde konuştu.