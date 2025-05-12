Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) desteğiyle büyütülen aile işletmesi, göl manzarası eşliğinde modern yapısıyla hem istihdam sağlıyor hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği IPARD (AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı) kapsamında TKDK tarafından verilen hibe desteği, Elazığ’da bir başarı hikayesine dönüştü. Sivrice ilçesinde 35 yıldır babaları tarafından işletilen lokantayı devralan Metin, Hayati, Burak ve Çetin Kaçmaz kardeşler, işletmelerini büyütmek amacıyla TKDK’ye başvurdu.

Devlet desteğiyle 2 milyon liralık yatırım

2019 yılında projelerini sunan Kaçmaz kardeşler, devletin yüzde 55 hibe oranıyla sağladığı 1 milyon 20 bin liralık desteği kendi birikimleriyle birleştirerek yaklaşık 2 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte 80 kişilik kapasiteye sahip olan lokanta, 500 kişiye hizmet verebilecek hale geldi.

Göl manzaralı konumuyla dikkat çeken modern tesis, yalnızca bölge halkına değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca işletme, genişlemesiyle birlikte 20 kişilik yeni istihdam alanı yaratarak bölge ekonomisine katkı sağladı.

Metin Kaçmaz: “Devlet desteğiyle modern bir işletmeye dönüştük”

İşletme sahibi Metin Kaçmaz, babasıyla yıllarca birlikte çalıştıkları lokantayı devraldıktan sonra TKDK’nin desteğiyle önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaçmaz, “Devletin sağladığı hibe sayesinde 80 kişilik küçük bir işletmeden 500 kişilik büyük bir tesise dönüştük. Şu anda Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerimizi göl manzarası eşliğinde ağırlıyoruz” dedi.

İşletmenin artık modern ve donanımlı olduğunu vurgulayan Kaçmaz, “Yol güzergahında yer alıyoruz, bu nedenle tatilciler ve yolculuk yapanlar buraya uğrayıp dinleniyor. Göl manzarası, temiz hava ve doğal güzellikler işletmemizi cazip hale getiriyor. Devletin verdiği destek sayesinde sadece aile bireyleriyle çalışırken şimdi 20 kişiye daha iş kapısı açtık” ifadelerini kullandı.

Müşterilerden tam not

İşletmenin sunduğu hizmetten memnun kalan müşterilerden Hatice Akyıl, “Diyarbakır’dan geldik. Temizlik ve hijyen açısından oldukça iyi. Son yıllarda ciddi şekilde yenilenmiş. Göl manzarasında lezzetli yemekler yemek çok keyifli” dedi.

Bir diğer ziyaretçi Uğur Günindi ise, “Yolculuklarımızda burada mola vermeyi tercih ediyoruz. Huzurlu, sakin bir ortam. Doğası ve manzarasıyla yorgunluğu atmak için birebir” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

TKDK desteğiyle kırsalda büyüyen işletmeler artıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD Programı kapsamında Türkiye genelinde birçok girişimciye hibe desteği sunarak kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor. Kaçmaz kardeşlerin hikayesi ise bu desteklerin sahada nasıl bir dönüşüm yarattığını gözler önüne seriyor.

Bu tür yatırımlar, hem bölgesel istihdamı artırıyor hem de kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önünü açıyor.