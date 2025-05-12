Trabzonspor Kulübü, 14 Mayıs’ta Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası Final maçına Cihan Aydın’ın hakem olarak atanmasına sert tepki gösterdi. Bordo-mavili kulüp, yaptığı açıklamada hakem atamasının tarafsızlık ilkesinden uzak olduğunu savundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, karşı karşıya kalınan durumun münferit hata ya da insani zaaflarla açıklanamayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Eski başkanımız Özkan Sümer’in yıllar önce söylediği gibi bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz: ‘Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor!’ Sezon başından bu yana takımımıza karşı sistematik ve bilinçli bir müdahale düzeni işletiliyor. Bu müdahaleler asla bireysel hatalar olarak değerlendirilemez.”

“VAR tiyatrosuyla puanlarımız gasp edildi”

Açıklamada, geçtiğimiz haftalarda Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında yaşanan pozisyonlar üzerinden VAR kararları da eleştirildi:

“İki hafta önce Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında sahnelenen ‘VAR tiyatrosu’ ile Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ofsayt kararlarıyla puanlarımız çalındı. Süper Lig’deki tartışmalı kararlar yetmemiş gibi şimdi de Türkiye Kupası Finali’nde hakem olarak Cihan Aydın karşımıza çıkarıldı.”

“Galatasaray taraftarı olduğu bilinen bir isim”

Cihan Aydın’ın Galatasaray taraftarı olduğu iddiasına da yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kişi, MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğini açıkça ortaya koyan, tarafsızlığını gizleme gereği duymayan bir isimdir. Böyle birinin Türkiye Kupası finaline atanması kabul edilemez. TFF, adaletin değil, başka renklerin temsilcisi olmayı tercih etmektedir.”

“İki camiayı karşı karşıya getirme amacı taşıyor”

Trabzonspor’un açıklamasında, hakem atamasının iki büyük camiayı saha içinde ve dışında karşı karşıya getirme niyeti taşıdığı da öne sürüldü:

“Bu atamanın tek bir amacı vardır: Türkiye’nin en büyük iki kulübünü saha içinde, tribünde ve sokakta karşı karşıya getirmek. Ancak herkes bilmelidir ki; Türkiye Kupası finalinde verilecek adaletsiz bir karar, sadece maçı değil, geleceği de etkileyecektir. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Çünkü tarihi, zulmedenler değil, zulme direnenler yazar.”