Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımın ardından, Yeniden Refah Partisi (YRP) Geyve Belediye Meclis Üyesi Halil Gül gözaltına alındı.

Gül, sosyal medya hesabında yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımda, “Bilinçli olarak çıkartılmadıysa ben bir şey bilmiyorum” ifadesini kullanarak yangınların kasıtlı çıkarıldığına dair iddialarda bulunmuştu. Gül, devamında “Artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar” diyerek, doğrudan siyasi iktidarı hedef almıştı.

Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gül hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "devlet kurumlarını hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Gül’ün gözaltına alındığı öğrenildi.