Ankara Büyükşehir Belediyesi, TYT'ye az bir zaman kala 3-9 Mayıs tarihleri arasında Genel tekrar kampı düzenliyor. ABB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde; "Sevgili gençler, TYT’ye az bir zaman kaldı. 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Genel Tekrar Kampı ile tüm dersleri alanında uzman eğitmenlerle birlikte tekrar ediyoruz. Her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’ndayız. Kamp tamamen ücretsizdir. Çünkü biz biliyoruz ki; gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır."

Muhabir: Melisa Sapaz