“Genç çiftlere maddi ve manevi destek sağlıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, “Güçlü bir toplumun temeli, güçlü ailelerle atılır. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir” dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında düzenlenen “Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar” temalı yan etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, aile kurumunun önemine dikkat çekti.

“Aile, milletlerin istikbali için vazgeçilmezdir”

Ailenin, toplumların kökünü oluşturan temel yapı olduğunu ifade eden Göktaş, “Milletlerin geleceği, aile yapısının sağlamlığıyla doğru orantılıdır. Aileye verilen değer, ortak kültürel mirasımızdır. Bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kararın Türkiye’nin aile politikalarına verdiği önemi ve kararlılığı ortaya koyduğunu dile getirdi.

Küresel tehditlere karşı aileyi koruma vurgusu

Göktaş, küreselleşme, dijitalleşme ve toplumsal dönüşüm süreçlerinin aile yapısını tehdit ettiğini belirterek, “Artan boşanma oranları, evlilik yaşının yükselmesi gibi demografik gelişmeler tüm ülkelerin ortak sorunları arasında. Yaşlanan nüfus, kuşaklar arası bağların kopması ve daralan iş gücü sadece sosyal değil, ekonomik stratejileri de yeniden düşünmemizi gerektiriyor” dedi.

Aşırı bireyselleşme, tüketim kültürü ve haz odaklı yaşam tarzının aile değerlerini zayıflattığını vurgulayan Göktaş, sosyal medya ve ideolojik söylemlerin de bu süreci hızlandırdığını söyledi. Özellikle çocuklar ve gençlerin zararlı akımlar ve sapkın ideolojilerle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu durumun bütüncül politikalarla ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

“Aile politikalarında yenilikçi ve sürdürülebilir adımlar atıyoruz”

Türkiye’nin aile politikalarında önleyici, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsediğini kaydeden Bakan Göktaş, aile danışmanlığı hizmetlerinden evlilik öncesi eğitimlere, yaşlılara yönelik bakım modellerinden doğum yardımlarının güncellenmesine kadar birçok adımı hayata geçirdiklerini söyledi.

2025 Aile Yılı kapsamında aileyi merkeze alan projelerin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Göktaş, “Aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çok boyutlu bir vizyon ortaya koyuyoruz. Seyahatlerde aile dostu kampanyalardan, gençlerin evliliklerini teşvik edecek destek programlarına kadar birçok uygulamayı başlattık” ifadelerini kullandı.

“Genç çiftlere maddi ve manevi destek sağlıyoruz”

81 ilde uygulanan Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla genç çiftlere hem ekonomik destek hem de eğitim-danışmanlık hizmetleri sağladıklarını anlatan Bakan Göktaş, özel sektör iş birlikleriyle temel ihtiyaçlara yönelik indirim kampanyalarının da hayata geçirildiğini söyledi.

Aile içi iletişimi artırmaya yönelik danışmanlık hizmetlerinden, dijital bağımlılıkla mücadele programlarına kadar birçok çalışmanın sürdüğünü ifade eden Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu sosyal hizmetlerin geliştirildiğini de sözlerine ekledi.

“Aile, sadece bir kurum değil; medeniyetin temelidir”

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Gönül Elçileri Projesi sayesinde gönüllülük kültürünün yaygınlaştığını belirten Göktaş, aile politikalarının uluslararası alanda da yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Göktaş, “Aile bizim için sadece sosyolojik bir yapı değil, aynı zamanda bir medeniyet mirasıdır. Bu değeri bilimsel verilerle, yenilikçi politikalarla ve güçlü bir ahlaki duruşla savunmalıyız” dedi.

“TDT ülkeleriyle aile odaklı iş birliğini güçlendiriyoruz”

Bakü’deki toplantıya Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan’dan yetkililer katılırken, TDT’nin sosyal politikalar alanında daha da derinleşmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bakan Göktaş, İstanbul’da 22-23 Mayıs’ta düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’na 26 ülkeden temsilcinin katıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın forum kapsamında 2026-2035 dönemini “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan ettiğini söyledi. Bu kararın hem Türkiye’de hem dünyada aile politikalarına yön vereceğini dile getirdi.