Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait doğum istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde toplam 937 bin 559 bebek dünyaya gelirken, bunların yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız bebeklerden oluştu. Açıklanan verilere göre, 31 bin 109 anne çoğul doğum heyecanı yaşarken, 6 bin 74 kadın çocuk yaşta anne oldu.

İkiz, Üçüz ve Dördüz Doğumlar Arttı

2024’te tekil doğum yapan anne sayısı 905 bin 912 olarak kaydedilirken, 30 bin 182 ikiz, 903 üçüz ve 24 dördüz doğum gerçekleşti. Bu da yaklaşık her 31 doğumdan birinin çoğul doğum olduğu anlamına geliyor. Çoğul doğumlar, özellikle sağlık ve bakım açısından aileleri farklı zorluklarla karşı karşıya bırakabiliyor.

Doğumların En Yoğun Olduğu Ay: Temmuz

2024 yılında doğumların en yoğun gerçekleştiği ay Temmuz oldu. Aylara göre doğum sayıları şu şekilde sıralandı:

Ocak : 84.690

Şubat : 74.259

Mart : 76.781

Nisan : 73.745

Mayıs : 75.754 Manavgat'ta korkutan kaza İçeriği Görüntüle

Haziran : 76.856

Temmuz : 87.208

Ağustos : 85.270

Eylül : 79.524

Ekim : 78.318

Kasım : 73.158

Aralık: 71.996

6 Binden Fazla Çocuk Yaşta Doğum Gerçekleşti

TÜİK verilerine göre 2024'te 122 kız çocuğu 15 yaşından küçükken anne olurken, 15-17 yaş aralığında 5 bin 952 genç kız anne oldu. Bu sayı toplamda 6 bin 74 çocuk yaşta annelik vakasına işaret ediyor. Bu veriler, erken yaşta gebelikle mücadele ve farkındalık çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.