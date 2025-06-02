Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, mart ayında yaşanan don nedeniyle zarar gören aroması ve lezzetiyle talep gören kraz ağaçlarında rekolte yüzde 70 düştü. Hasadı başlayan kiraz bahçede 130 lira civarındayken marketlerde 200 liradan alıcı buluyor.

Amanos Dağları’nın zirvesinde Huzurlu Yaylası ile eteklerinde yer alan, İdilli, Hasanlök, Tandır, Yağızlar, Kayabaşı, Koccağız ve Köklü mahallelerinde 300 dekar alanda yetişen iriliği, kalitesi, aramosı ve lezzetiyle talep gören kirazın hasadı başlarken rekoltesi don nedeniyle yüzde 70 düştü. Bahçede 130 ile 150 liradan işlem gören kiraz, marketlerde 200 liraya alıcı buluyor.

Evinin bahçesinde 500 kiraz ağacını bu yıl don vurması nedeniyle rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 70 oranda düştüğünü belirten üretici Fevzi Gök, "Bizim tek geçim kaynağımız olan kiraz hasadımıza başladık ama don vurmasından dolayı kiraz yok. Geçen yıl ortalama 80 ile 100 kilo aldığımız ağaçlarımızda bu yıl 10 ile 15 kilo ürün ancak alabiliyoruz. Napolyon cinsi kirazımız kalitesiyle, aramosıyla ve lezzetiyle tüketicinin tercih ediyor. Bu yıl don vurması nedeniyle rekoltemiz geçen yıla oranla yüzde 70 oranında düşen kiraz bahçede toptan olarak 130 ile 150 liradan giderken, marketlerde 200 liradan tüketiciye sunuluyor" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse ise ilçede 300 dekar alanda yetiştirilen kirazın hasadına başlandığını belirtere, "Son aylarda yaşanan zirai don nedeniyle kirazda yüzde 70 oranında verim düşüşü yaşanmaktadır. Allah çiftçilerimize kiraz üreticilerimize yardım etsin. Bakanlığımızın don nedeniyle üreticilerimizin zararlarının talefi etmek amacıyla bir çalışması olduğunu biliyoruz. Üreticilerimizin don kaynaklı zararlarının karşılanması üreticiyi sevindirmenin yanında üretime teşvik edecektir dedi.