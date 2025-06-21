Aynı gün içinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya üzerinden Altaylı’ya “Senin suyun ısındı” şeklinde bir ifade kullanmıştı.
Soruşturma kapsamında işlemler sürüyor.
İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,
"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar Geliyor...