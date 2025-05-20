Süper Lig 2024-2025 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenecek büyük organizasyonla şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Ligin 36. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 yenerek 25. kez Süper Lig şampiyonu olan sarı-kırmızılı ekipte kutlamalar sürerken, taraftarlar da büyük coşkuya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 37. hafta mücadelesinde cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaştıktan sonra İstanbul’a dönecek ve ertesi gün kupasını alacak.

TFF’ye Resmi Başvuru Yapıldı

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı’da kupa töreni düzenlemek için resmi başvurusunu gerçekleştirdi. TFF’nin bu talebe olumlu yaklaştığı ve kutlamaların planlandığı şekilde gerçekleşeceği öğrenildi.

Galatasaray futbolcuları, şampiyonluk gününde Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle Yenikapı’ya geçerek taraftarlarla buluşacak. Kutlamalarda birçok ünlü sanatçı sahne alacak, görsel şovlar ve sürprizlerle dolu unutulmaz bir gece yaşanacak.

Galatasaray Store Rekor Kırdı

25. şampiyonluğun ardından Galatasaray Store, mağazacılık tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. 5 yıldızlı ürünlerin satışa sunulmasıyla birlikte 24 saat içinde 200 binin üzerinde ürün satışı gerçekleşti. Bu süreçte 110 milyon TL’yi aşan ciro elde edildi.

Yenikapı’daki büyük kutlamada, dev bir Galatasaray Store mağazası da taraftarların hizmetine sunulacak. Kulüp yönetimi, bu özel günde mağazadan elde edilecek gelirle yeni bir rekor daha kırmayı hedefliyor.