Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki kamp kadrosunda yeni transferler Álvaro Morata, Gabriel Sara, Elias Jelert, Przemysław Frankowski ve Roland Sallai gibi isimlerin yanı sıra yıldız golcü Mauro Icardi, Nicolò Zaniolo ve takımın tecrübeli isimleri de yer alıyor. İşte Galatasaray’ın 2025/26 sezonu Avusturya kamp kadrosu:

Kadro:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

İstanbul'da Devam Edecek

Galatasaray, Avusturya kampının ardından hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek. RAMS Park’ta taraftarı önünde oynanacak iki hazırlık maçında sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz’da RC Strasbourg, 2 Ağustos’ta ise İtalya’nın güçlü temsilcisi Lazio ile karşılaşacak.

Yeni sezona hem fiziksel hem taktiksel olarak hazır girmek isteyen Galatasaray, dört önemli maçla form tutmayı hedefliyor.