Galatasaray’da kaleci transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 14 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı başarıyla terleten Fernando Muslera ile yollar ayrıldı. Yeni sezonda kaleyi devralacak isim için ise sürpriz bir aday gündeme geldi: PSG’nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma.

Şampiyonlar Ligi Kupalı Kaleci için Girişim Başladı

Menajer George Gardi'nin önerisi üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki yıldız kaleci için transfer sürecini başlattı. Donnarumma'nın PSG ile olan sözleşmesinin son yılına girmesi ve istediği yeni teklifin gelmemesi üzerine kulüpten ayrılma düşüncesini yönetime ilettiği ifade ediliyor.

Gardi Oyuncuyu İkna Etmeye Çalışıyor

Donnarumma, şu aşamada Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmıyor. Ancak görüşmeleri yürüten menajer Gardi, oyuncunun fikrini değiştirebileceğine inanıyor. Galatasaray için bu sürecin en kritik noktası, oyuncuyu Türkiye projesine ikna edebilmek.

Maaş ve Bonservis Pazarlığı Sürüyor

PSG’den yıllık net 7 milyon Euro kazanan Donnarumma, maaşında artış talep ediyor. Ancak kulüp maaş dengesini korumak adına bu talebe olumlu yaklaşmıyor.

PSG’ye bedelsiz olarak katılan tecrübeli kaleci için ise kulüp 40 milyon Euro bonservis talep ediyor. Gardi ve Galatasaray cephesi bu rakamı düşürmek adına pazarlıklara devam ediyor.

PSG Alternatifini Belirledi

Fransız ekibi, Donnarumma’nın olası ayrılığına karşı hazırlıklarını yapıyor. Lille’in genç kalecisi Lucas Chevalier’i radarına alan PSG, transfer için yüksek bir bonservis teklifinde bulunmayı planlıyor.

Galatasaray’ın Hedefi Oyuncuyu İkna Etmek

Sarı-kırmızılıların önceliği Donnarumma’yı Türkiye’de oynamaya ikna etmek. Oyuncunun onay vermesi halinde Galatasaray, PSG ile resmi görüşmelere başlayacak.