Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu. Teknik direktörlerin tercihleri, maçın gidişatına dair önemli ipuçları verdi.

Galatasaray’da kalede Uğurcan görev alırken savunma hattında Jakobs, Sanchez ve Abdülkerim öne çıktı. Orta sahada Torreira, Lemina ve Barış Alper yer alırken hücum hattında ise Osimhen, Yunus ve Sane dikkat çekti. Takımın başında Okan Buruk bulunuyor.,

Fenerbahçe’de ise kaleyi Ederson korurken savunmada Skriniar ve Oosterwolde gibi isimler görev yapacak. Orta sahada Kante ve Guendouzi dikkat çekerken hücum hattında Talisca, Kerem ve Nene gibi isimler forma giyecek.

Dev derbide iki ezeli rakip, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede, teknik tercihlerin sonucu belirlemesi bekleniyor.