Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabet hastası gençlere yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediye, üniversite öğrencilerinin hastalık yönetimini kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla “Diyabet Sensörü Destek Programı-2” için başvuru sürecini başlattığını duyurdu.

Program kapsamında, Tip 1 diyabetli gençlerin sensör desteğine erişimi sağlanarak sağlıkta fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kontenjanın sınırlı olduğu programda belirlenen kriterleri karşılayan başvurular değerlendirilecek.

Başvuru şartlarına göre adayların 19–30 yaş aralığında olması, örgün eğitim kurumuna kayıtlı bulunması ve Ankara il sınırları içinde ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca Tip 1 diyabet tanısının sağlık raporuyla belgelenmesi şartı aranıyor. Sosyal yardım alan bireyler ile şehit ve gazi birinci derece yakınlarına ise öncelik tanınacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, gençlerin sağlık süreçlerinde desteklenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulanarak, “Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” mesajı verildi.