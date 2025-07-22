Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Yönetim, Victor Osimhen transferini bitirdikten sonra diğer mevkilere odaklanmaya başladı.

75 Milyon Euro’luk Osimhen Anlaşması

Napoli ile yapılan görüşmeler sonucunda Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için anlaşma sağlandı. 40 milyon Euro’su peşin olmak üzere toplamda 75 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Yıldız golcüye ise yıllık 16 milyon Euro maaş verilecek. Osimhen’in birkaç gün içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Kaleye Ederson Hamlesi

Galatasaray, kaleci transferi için Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulübüyle pazarlıklar devam ederken, oyuncunun Osimhen’le birlikte İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

City’den Gündoğan ve Akanji Gündemde

Yönetim, Ederson’un yanı sıra Manchester City’den iki isimle daha temas halinde. 35 yaşındaki Alman yıldız İlkay Gündoğan, Galatasaray’a sıcak bakıyor. Oyuncuyla yıllık 4 milyon Euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme üzerinde son görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, 30 yaşındaki İsviçreli savunmacı Manuel Akanji, City’den ayrılmayı planlıyor. Galatasaray forması giymeye olumlu yaklaşan Akanji, yıllık 7.5 milyon Euro maaş talebinde bulundu. Yönetim ise bu rakamı 5 milyon Euro seviyelerine çekerek transferi bitirmeyi hedefliyor.

Sağ Bek İçin Wilfried Singo Atağı

Sağ bek takviyesi için düğmeye basan Galatasaray, Monaco forması giyen Fildişili Wilfried Singo’ya opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Şampiyonlar Ligi’nde yer alma avantajı oyuncunun transfere sıcak bakmasını sağlarken, Monaco’dan gelecek yanıta göre süreç hızlandırılacak.