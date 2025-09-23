Eşref Rüya'da dengeler değişiyor!
Eşref Rüya'da dengeler değişiyor!
İçeriği Görüntüle

Karşılaşma Detayları

  • Tarih ve Yer: Süper Lig, 6. hafta — Galatasaray evinde

  • Saat: 20:00

  • Hakem: Yasin Kol

  • Yardımcılar: Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Gol Dakikaları

Dakika Skor Golü Atan
23′ 1‑0 Yunus Akgün
45+1′ 2‑0 Mauro Icardi
64′ 3‑0 Lucas Torreira
80′ 3‑1 Umut Nayir (Konyaspor)

Öne Çıkan İstatistikler

  • Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

  • Evinde mağlup olmama serisi 21 maçlık periyoda ulaştı; bu süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik elde edildi.

  • Sezon başından bu yana ligde toplam 18 gol atıldı; Galatasaray şu anda ligde en çok gol atan takımlardan biri konumunda.

  • Savunma performansı da dikkat çekici: sarı‑kırmızılar ligde yalnızca 2 gol yedi; bu sayede Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takımlarda yer alıyor.

Oyuncu Performansları

  • Yunus Akgün: Üst üste 3 maçta gol kaydetti. Bu sezon toplam 3 golü var.

  • Mauro Icardi: 45+1′ dakikada attığı golle ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı.

  • Lucas Torreira: Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı; maçın 64. dakikasında takımını 3‑0 öne geçirdi.

  • Wilfried Singo: Ligue 1’den transfer edilen oyuncu, ligde ilk kez 11’de görev aldı. Özellikle hava toplarında ve hızlı hücumlarda dikkat çekti.

  • İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır: Her ikisi de parçalı uniformayla RAMS Park’ta ilk resmi maçlarını 11’de oynadılar; Uğurcan Çakır maç içinde kritik kurtarışlar yaptı.

Teknik Direktör Açıklamaları (Okan Buruk)

Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in durumu hakkında şunları söyledi:,

“Kontrolleri yapıldı. Dün antrenmanın bir bölümünde bizle yer aldı. Ufak ağrıları var ama tolere ederse Alanyaspor maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Liverpool maçında da oynayabilmesi yönünde umutluyuz.”

Kaynak: DHA