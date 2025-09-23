Karşılaşma Detayları
-
Tarih ve Yer: Süper Lig, 6. hafta — Galatasaray evinde
-
Saat: 20:00
-
Hakem: Yasin Kol
-
Yardımcılar: Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Gol Dakikaları
|Dakika
|Skor
|Golü Atan
|23′
|1‑0
|Yunus Akgün
|45+1′
|2‑0
|Mauro Icardi
|64′
|3‑0
|Lucas Torreira
|80′
|3‑1
|Umut Nayir (Konyaspor)
Öne Çıkan İstatistikler
-
Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
-
Evinde mağlup olmama serisi 21 maçlık periyoda ulaştı; bu süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik elde edildi.
-
Sezon başından bu yana ligde toplam 18 gol atıldı; Galatasaray şu anda ligde en çok gol atan takımlardan biri konumunda.
-
Savunma performansı da dikkat çekici: sarı‑kırmızılar ligde yalnızca 2 gol yedi; bu sayede Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takımlarda yer alıyor.
Oyuncu Performansları
-
Yunus Akgün: Üst üste 3 maçta gol kaydetti. Bu sezon toplam 3 golü var.
-
Mauro Icardi: 45+1′ dakikada attığı golle ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı.
-
Lucas Torreira: Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı; maçın 64. dakikasında takımını 3‑0 öne geçirdi.
-
Wilfried Singo: Ligue 1’den transfer edilen oyuncu, ligde ilk kez 11’de görev aldı. Özellikle hava toplarında ve hızlı hücumlarda dikkat çekti.
-
İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır: Her ikisi de parçalı uniformayla RAMS Park’ta ilk resmi maçlarını 11’de oynadılar; Uğurcan Çakır maç içinde kritik kurtarışlar yaptı.
Teknik Direktör Açıklamaları (Okan Buruk)
Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in durumu hakkında şunları söyledi:,
“Kontrolleri yapıldı. Dün antrenmanın bir bölümünde bizle yer aldı. Ufak ağrıları var ama tolere ederse Alanyaspor maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Liverpool maçında da oynayabilmesi yönünde umutluyuz.”