Orman Yangınlarının Küllerinden Doğan Sanat

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son yıllarda yaşanan orman yangınları, Ressam Emel Akbulut'un sanatında güçlü bir anlatım diline dönüştü.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Manavgat yangınlarından etkilenerek başladığı yangın temalı eserlerinde doğanın yok oluşunu, insanın çaresizliğini ve toplumsal travmaları bir araya getiren Akbulut, sanatın yalnızca estetik bir üretim değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı canlı tutan ve farkındalık oluşturan bir araç olduğunu söyledi. Sanat üretiminin sürdürülebilmesi için kamu, yerel yönetimler ve sanatseverlerin desteğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Akbulut, "Her duvar orijinal bir sanat eserini hak eder." mesajını verdi.

YANGINLAR SANATININ ÇIKIŞ NOKTASI MANAVGAT OLDU

Orman yangınlarını konu alan eserlerinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Ressam Emel Akbulut, yaşadığı duygusal kırılmanın Manavgat yangınları sırasında gerçekleştiğini ifade etti.

Akbulut, "Manavgat yangınlarında belediye başkanının bir arabanın tekerine yaslanıp elinde telefonuyla çaresizce yetkililere ulaşmaya çalıştığını görünce çok etkilendim. Ormanlarımızın, içindeki canlıların yok oluşu karşısında bir sanatçı olarak sessiz kalmam mümkün değildi. O görüntüyü ölümsüzleştirmeye karar verdim ve hemen tuvalimin başına geçerek resmettim." dedi.

Bu çalışmanın ardından yangınların sanatının ana teması haline geldiğini belirten Akbulut, "Bir sanatçı olarak yangınları ses getirecek şekilde dile getirmem gerektiğini düşündüm. Çünkü sanatçının topluma yönelik farkındalık oluşturması gerekir." ifadelerini kullandı.

"YANGINLAR ARTIK SADECE ORMANDA DEĞİL, İNSANLARIN İÇİNDE DE YANIYOR"

İlk etapta yalnızca orman yangınlarını resmettiğini söyleyen Akbulut, zamanla eserlerinin farklı bir boyut kazandığını dile getirdi.

"Ben yangınları çalışmaya başladıkça Bodrum'da, İzmir'de, Çanakkale'de yeni yangınlar çıktı. Bu süreç büyüdükçe eserlerim de değişmeye başladı. Artık sadece orman yangınlarını değil, insanların çaresizliğini, ekonomik sıkıntılarını ve toplumsal olayları da resimlerime taşımaya başladım." diyen Akbulut, yangın temasını sosyolojik açıdan ele aldığını söyledi.

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