Ankara'da planlı elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ'tan O İlçeler İçin Uyarı!

Başkent EDAŞ, Ankara'da elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla yürütülen şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Yapılacak çalışmalar nedeniyle Çankaya, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde birçok mahalle, cadde ve sokakta belirli saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Çankaya elektrik kesintisi | 11 Temmuz Cumartesi
Saat: 09.30 - 17.30
Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 8 saat sürecek kesintiden etkilenecek sokaklar:
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Kahramankazan elektrik kesintisi programı
9 Temmuz Perşembe | 09.00 - 12.00
- Gökkuşağı Caddesi
- Adnan Menderes Caddesi ve bağlantılı sokaklar
9 Temmuz Perşembe | 14.00 - 17.00
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- Sokak
10 Temmuz Cuma | 09.00 - 15.00
Kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar:
- Dolunay
- İğmirli
- Dumlupınar
- Köroğlu
- Lebibe
- Sabih
- İnce
- Piri Reis
- Aydınlık
- Mithatpaşa
11 Temmuz Cumartesi | 09.00 - 11.00
- Ahi
- Peçenek
- Yayalar
- Kılıçlar Küme
- Yakupderviş
- İnceğiz
- Alpagut
- Uçari
11 Temmuz Cumartesi | 09.00 - 10.30
- Fevzi Çakmak
- Söğütlü
- Nergiz
- Altınordu
- Abdulkadir Cemil Kırımoğlu
- Tevfik Fikret
- Sanayi
- Şehit Mehmet Özden
- Ankara
- Şehit Yusuf Alptekin
- Divan
- Benhur
- Kavaklık
- Tamirciler
- Mevlana
Pursaklar elektrik kesintisi | 11 Temmuz Cumartesi
Saat: 09.30 - 17.15
Kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar:
- Akçalı
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- Aşağıemirler
- Binali Yıldırım
- Kutuören
- Karşıyaka
- İkipınar
- Kızılca
Başkent EDAŞ'tan vatandaşlara uyarı
Başkent EDAŞ, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmalarının daha güvenli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların kesinti saatlerine göre gerekli tedbirleri almalarını istedi. Özellikle elektrikle çalışan cihazların korunması ve günlük planlamaların kesinti programına göre yapılması tavsiye edildi.