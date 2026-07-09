Ankara'da planlı elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ'tan O İlçeler İçin Uyarı!

Başkent EDAŞ, Ankara'da elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla yürütülen şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Yapılacak çalışmalar nedeniyle Çankaya, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde birçok mahalle, cadde ve sokakta belirli saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Çankaya elektrik kesintisi | 11 Temmuz Cumartesi

Saat: 09.30 - 17.30

Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 8 saat sürecek kesintiden etkilenecek sokaklar:

    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak
    1. Sokak

Kahramankazan elektrik kesintisi programı

9 Temmuz Perşembe | 09.00 - 12.00

  • Gökkuşağı Caddesi
  • Adnan Menderes Caddesi ve bağlantılı sokaklar

9 Temmuz Perşembe | 14.00 - 17.00

    1. Sokak

10 Temmuz Cuma | 09.00 - 15.00

Kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar:

  • Dolunay
  • İğmirli
  • Dumlupınar
  • Köroğlu
  • Lebibe
  • Sabih
  • İnce
  • Piri Reis
  • Aydınlık
  • Mithatpaşa

11 Temmuz Cumartesi | 09.00 - 11.00

  • Ahi
  • Peçenek
  • Yayalar
  • Kılıçlar Küme
  • Yakupderviş
  • İnceğiz
  • Alpagut
  • Uçari

11 Temmuz Cumartesi | 09.00 - 10.30

  • Fevzi Çakmak
  • Söğütlü
  • Nergiz
  • Altınordu
  • Abdulkadir Cemil Kırımoğlu
  • Tevfik Fikret
  • Sanayi
  • Şehit Mehmet Özden
  • Ankara
  • Şehit Yusuf Alptekin
  • Divan
  • Benhur
  • Kavaklık
  • Tamirciler
  • Mevlana

Pursaklar elektrik kesintisi | 11 Temmuz Cumartesi

Saat: 09.30 - 17.15

Kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar:

  • Akçalı
    1. Aşağıemirler
  • Binali Yıldırım
  • Kutuören
  • Karşıyaka
  • İkipınar
  • Kızılca

Başkent EDAŞ'tan vatandaşlara uyarı

Başkent EDAŞ, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmalarının daha güvenli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların kesinti saatlerine göre gerekli tedbirleri almalarını istedi. Özellikle elektrikle çalışan cihazların korunması ve günlük planlamaların kesinti programına göre yapılması tavsiye edildi.

Muhabir: Zehra Önen
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Ankara'da planlı elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ'tan O İlçeler İçin Uyarı!
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Ankara'da planlı elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ'tan O İlçeler İçin Uyarı!
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Ankara'da planlı elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ'tan O İlçeler İçin Uyarı!
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