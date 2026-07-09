Ankara'da planlı elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ'tan O İlçeler İçin Uyarı!

Başkent EDAŞ, Ankara'da elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla yürütülen şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Yapılacak çalışmalar nedeniyle Çankaya, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde birçok mahalle, cadde ve sokakta belirli saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Çankaya elektrik kesintisi | 11 Temmuz Cumartesi

Saat: 09.30 - 17.30

Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 8 saat sürecek kesintiden etkilenecek sokaklar:

Sokak

Sokak

Sokak

Sokak

Sokak

Sokak

Sokak

Sokak

Sokak

Sokak

Sokak



Kahramankazan elektrik kesintisi programı

9 Temmuz Perşembe | 09.00 - 12.00

Gökkuşağı Caddesi

Adnan Menderes Caddesi ve bağlantılı sokaklar

9 Temmuz Perşembe | 14.00 - 17.00

Sokak



10 Temmuz Cuma | 09.00 - 15.00

Kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar:

Dolunay

İğmirli

Dumlupınar

Köroğlu

Lebibe

Sabih

İnce

Piri Reis

Aydınlık

Mithatpaşa

11 Temmuz Cumartesi | 09.00 - 11.00

Ahi

Peçenek

Yayalar

Kılıçlar Küme

Yakupderviş

İnceğiz

Alpagut

Uçari

11 Temmuz Cumartesi | 09.00 - 10.30

Fevzi Çakmak

Söğütlü

Nergiz

Altınordu

Abdulkadir Cemil Kırımoğlu

Tevfik Fikret

Sanayi

Şehit Mehmet Özden

Ankara

Şehit Yusuf Alptekin

Divan

Benhur

Kavaklık

Tamirciler

Mevlana

Pursaklar elektrik kesintisi | 11 Temmuz Cumartesi

Saat: 09.30 - 17.15

Kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar:

Akçalı

Aşağıemirler

Binali Yıldırım

Kutuören

Karşıyaka

İkipınar

Kızılca

Başkent EDAŞ'tan vatandaşlara uyarı

Başkent EDAŞ, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmalarının daha güvenli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların kesinti saatlerine göre gerekli tedbirleri almalarını istedi. Özellikle elektrikle çalışan cihazların korunması ve günlük planlamaların kesinti programına göre yapılması tavsiye edildi.