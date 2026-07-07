“Yoğun tempoda kendinize 1 saat ayırmak lüks değil ihtiyaç”

Modern yaşamın beraberinde getirdiği stres, yoğun çalışma temposu ve fiziksel yorgunluk, insanların yaşam kalitesini her geçen gün daha fazla etkiliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; tam da bu noktada insanların hem bedenlerini hem de zihinlerini dinlendirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten YKC Paradise Spa Kurucusu Adem Yakıcı, Gazetemiz SONSÖZ'e özel açıklamalarda bulundu.

Yakıcı, YKC Paradise Spa'yı kurarken temel hedeflerinin insanların şehir yaşamının yoğun temposundan kısa süreliğine de olsa uzaklaşabilecekleri güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. "Bizim amacımız, kapımızdan stresle giren misafirimizin buradan gülümseyerek ve yenilenmiş şekilde ayrılmasıdır" diyen Yakıcı, kaliteli yaşamın temelinde kişinin kendisine zaman ayırmasının yattığını vurguladı.

"İNSANLAR ARTIK SADECE MASAJ DEĞİL, HUZUR ARIYOR"

Son yıllarda insanların beklentilerinin değiştiğini ifade eden Yakıcı, spa hizmetlerinin yalnızca fiziksel rahatlama sağlamadığını belirterek şunları söyledi: "İnsanlar artık sadece masaj yaptırmak istemiyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşıp kafa dinleyebilecekleri, nefes alabilecekleri ve kendilerini iyi hissedebilecekleri bir ortam arıyor. Biz Paradise Spa'da tam olarak bunu sunmaya çalışıyoruz. Çünkü haftada sadece 1 saat kendine yatırım yapan bir insan, kalan 167 saatini çok daha kaliteli geçiriyor."

"HER MİSAFİRE KİŞİYE ÖZEL HİZMET SUNUYORUZ"

YKC Paradise Spa'nın yalnızca masaj hizmeti veren bir merkez olmadığını belirten Yakıcı, profesyonel hizmet anlayışını şu sözlerle anlattı: "Misafirlerimize huzuru, yenilenmeyi ve kaliteli yaşamı bir arada sunuyoruz. Modern, şık ve hijyenik ortamımızda, alanında eğitimli uzman ekibimizle kişiye özel hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Her misafirimizin ihtiyaçlarını dikkatle dinliyor, ona en uygun uygulamayı belirliyoruz." Yakıcı, misafir memnuniyetinin en büyük referansları olduğunu da belirterek, ilk kez gelen birçok kişinin daha sonra düzenli misafirleri haline geldiğini söyledi.

"SPA DENEYİMİNİ TAMAMLAYAN ÖZEL ALANLAR"

YKC Paradise Spa, yalnızca masaj uygulamalarıyla değil, misafirlerine sunduğu kapsamlı dinlenme ve yenilenme alanlarıyla da dikkat çekiyor. Tesiste erkek ve kadınlara özel alanların bulunduğu spa uygulamalarının yanı sıra sauna, buhar odası ve yüzme havuzu bulunuyor. Ayrıca çocuklarıyla gelen bireyler için de hizmet aldıkları süre boyunca çocukların güvenli bir şekilde eğlenebileceği çocuklara özel oyun ve aktivite odası da mevcut. Bu alanlar, misafirlerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamalarına katkı sağlayan bütüncül bir deneyim sunuyor.

Yoğun iş temposunun ardından sauna ve buhar odasında geçirilen zamanın kasların gevşemesine ve bedenin rahatlamasına destek olduğunu belirten Adem Yakıcı, havuzun ise dinlenme sürecini tamamlayan önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Yakıcı, "Biz misafirlerimize sadece bir masaj hizmeti sunmuyoruz. Sauna, buhar odası, havuz ve dinlenme alanlarımızla birlikte şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşabilecekleri, kendilerini özel hissedecekleri kapsamlı bir yaşam alanı oluşturduk. Buraya gelen misafirlerimiz yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da yenilenmiş hissederek ayrılıyor" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ GÜVEN, HİJYEN VE PROFESYONELLİK"

Spa hizmetlerinde güven ve hijyenin vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Adem Yakıcı, hizmet anlayışlarının temelinde kalite standartlarının bulunduğunu ifade etti.

"Misyonumuz; kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden misafirlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktır. Güven, hijyen, profesyonellik ve misafir memnuniyeti bizim için vazgeçilmez ilkeler arasında yer alıyor."

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.