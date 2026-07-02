Ankara'da Dolmuşla Gidilebilecek Yerler: Toplu Taşıma ile Kolay Ulaşabileceğiniz 15 Gezi Rotası

Ankara'da hafta sonunu değerlendirmek veya şehirde ekonomik bir gezi yapmak isteyenler için dolmuşla ulaşım oldukça pratik bir seçenek sunuyor. Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Batıkent gibi merkezi noktalardan hareket eden dolmuşlarla birçok turistik ve sosyal alana kısa sürede ulaşabilirsiniz. İşte Ankara'da dolmuşla gidilebilecek en popüler yerler…

Ankara'da dolmuşla gezi yapmak avantajlı mı?

Ankara'da dolmuş hatları, metro ve otobüsün ulaşmadığı birçok noktaya erişim sağladığı için hem ekonomik hem de pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor. Özellikle Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Batıkent'ten hareket eden dolmuşlarla başkentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini özel araç kullanmadan rahatlıkla keşfetmek mümkün oluyor.