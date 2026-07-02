Ankara'da Dolmuşla Gidilebilecek Yerler: Toplu Taşıma ile Kolay Ulaşabileceğiniz 15 Gezi Rotası

Ankara'da hafta sonunu değerlendirmek veya şehirde ekonomik bir gezi yapmak isteyenler için dolmuşla ulaşım oldukça pratik bir seçenek sunuyor. Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Batıkent gibi merkezi noktalardan hareket eden dolmuşlarla birçok turistik ve sosyal alana kısa sürede ulaşabilirsiniz. İşte Ankara'da dolmuşla gidilebilecek en popüler yerler…

Ankara'da dolmuşla gezi yapmak avantajlı mı?

Ankara'da dolmuş hatları, metro ve otobüsün ulaşmadığı birçok noktaya erişim sağladığı için hem ekonomik hem de pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor. Özellikle Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Batıkent'ten hareket eden dolmuşlarla başkentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini özel araç kullanmadan rahatlıkla keşfetmek mümkün oluyor.

Muhabir: Zehra Önen
1 / 15
Atakule (Çankaya) Ankara'nın simge yapılarından biri olan Atakule, şehir manzarasını izlemek, kafelerde vakit geçirmek ve alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Kızılay ve Ulus'tan Çankaya dolmuşlarıyla kolayca ulaşım sağlanabiliyor.

Atakule (Çankaya)

Ankara'nın simge yapılarından biri olan Atakule, şehir manzarasını izlemek, kafelerde vakit geçirmek ve alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Kızılay ve Ulus'tan Çankaya dolmuşlarıyla kolayca ulaşım sağlanabiliyor.

2 / 15
Kuğulu Park Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri. Kızılay ve Sıhhiye'den geçen Çankaya dolmuşları parkın yakınından geçiyor.

Kuğulu Park

Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri. Kızılay ve Sıhhiye'den geçen Çankaya dolmuşları parkın yakınından geçiyor.

3 / 15
Seğmenler Parkı Yeşil alanları ve yürüyüş yollarıyla dikkat çeken Seğmenler Parkı, özellikle yaz aylarında Ankaralıların en çok ziyaret ettiği parklar arasında bulunuyor.

Seğmenler Parkı

Yeşil alanları ve yürüyüş yollarıyla dikkat çeken Seğmenler Parkı, özellikle yaz aylarında Ankaralıların en çok ziyaret ettiği parklar arasında bulunuyor.

4 / 15
Hamamönü Altındağ'da yer alan Hamamönü, restore edilen tarihi konakları, sanat atölyeleri ve yöresel lezzetleriyle Ankara'nın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden biri. Ulus dolmuşlarıyla ulaşım oldukça kolay.

Hamamönü

Altındağ'da yer alan Hamamönü, restore edilen tarihi konakları, sanat atölyeleri ve yöresel lezzetleriyle Ankara'nın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden biri. Ulus dolmuşlarıyla ulaşım oldukça kolay.

5 / 15
Ankara Kalesi Başkentin tarihi simgelerinden Ankara Kalesi, eşsiz şehir manzarası ve tarihi sokaklarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Ulus'a gelen dolmuşlarla kısa bir yürüyüş sonrası kaleye ulaşabilirsiniz.

Ankara Kalesi

Başkentin tarihi simgelerinden Ankara Kalesi, eşsiz şehir manzarası ve tarihi sokaklarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Ulus'a gelen dolmuşlarla kısa bir yürüyüş sonrası kaleye ulaşabilirsiniz.

6 / 15
Hacı Bayram-ı Veli Camii Ankara'nın en önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Camii, Ankara Kalesi ve Roma kalıntılarıyla birlikte gezilebilecek noktalar arasında yer alıyor.

Hacı Bayram-ı Veli Camii

Ankara'nın en önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Camii, Ankara Kalesi ve Roma kalıntılarıyla birlikte gezilebilecek noktalar arasında yer alıyor.

7 / 15
Gençlik Parkı Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı; göleti, lunaparkı ve yürüyüş alanlarıyla ailelerin en çok tercih ettiği dinlenme alanlarından biri.

Gençlik Parkı

Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı; göleti, lunaparkı ve yürüyüş alanlarıyla ailelerin en çok tercih ettiği dinlenme alanlarından biri.

8 / 15
Başkent Millet Bahçesi Eski Hipodrom alanında hizmet veren Başkent Millet Bahçesi, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve geniş yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Kızılay ve Ulus'tan hareket eden birçok dolmuş hattıyla ulaşılabiliyor.

Başkent Millet Bahçesi

Eski Hipodrom alanında hizmet veren Başkent Millet Bahçesi, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve geniş yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Kızılay ve Ulus'tan hareket eden birçok dolmuş hattıyla ulaşılabiliyor.

9 / 15
Eymir Gölü Doğayla baş başa kalmak isteyenler için Eymir Gölü, Ankara'nın en güzel kaçış noktalarından biri. Dolmuşla Oran veya Dikmen'e ulaştıktan sonra kısa bir yolculukla göle geçilebiliyor.

Eymir Gölü

Doğayla baş başa kalmak isteyenler için Eymir Gölü, Ankara'nın en güzel kaçış noktalarından biri. Dolmuşla Oran veya Dikmen'e ulaştıktan sonra kısa bir yolculukla göle geçilebiliyor.

10 / 15
Mogan Gölü Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü, piknik alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurlarıyla özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Gölbaşı dolmuşlarıyla ulaşım mümkün.

Mogan Gölü

Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü, piknik alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurlarıyla özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Gölbaşı dolmuşlarıyla ulaşım mümkün.

11 / 15
Beypazarı Ankara merkezinden Beypazarı dolmuşlarıyla ulaşabileceğiniz ilçe; tarihi evleri, yöresel yemekleri ve doğal güzellikleriyle günübirlik geziler için ideal seçeneklerden biri.

Beypazarı

Ankara merkezinden Beypazarı dolmuşlarıyla ulaşabileceğiniz ilçe; tarihi evleri, yöresel yemekleri ve doğal güzellikleriyle günübirlik geziler için ideal seçeneklerden biri.

12 / 15
Elmadağ Mesire Alanları Doğa yürüyüşü yapmak ve temiz havada vakit geçirmek isteyenler için Elmadağ çevresindeki mesire alanları da dolmuşla ulaşılabilecek rotalar arasında bulunuyor.

Elmadağ Mesire Alanları

Doğa yürüyüşü yapmak ve temiz havada vakit geçirmek isteyenler için Elmadağ çevresindeki mesire alanları da dolmuşla ulaşılabilecek rotalar arasında bulunuyor.

13 / 15
Gölbaşı Tabiat Parkı Göl manzarası eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenler için tercih edilen park, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

Gölbaşı Tabiat Parkı

Göl manzarası eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenler için tercih edilen park, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

14 / 15
Tunalı Hilmi Caddesi Alışveriş, kafe ve restoranlarıyla Ankara'nın en hareketli noktalarından biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'ne Kızılay ve Ulus'tan hareket eden çok sayıda dolmuş hattıyla ulaşılabiliyor.

Tunalı Hilmi Caddesi

Alışveriş, kafe ve restoranlarıyla Ankara'nın en hareketli noktalarından biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'ne Kızılay ve Ulus'tan hareket eden çok sayıda dolmuş hattıyla ulaşılabiliyor.

15 / 15
Bahçelievler 7. Cadde Kafe kültürü ve sosyal yaşamıyla öne çıkan Bahçelievler 7. Cadde, akşam saatlerinde en hareketli bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Kızılay ve Emek yönüne giden dolmuşlarla kolay ulaşım sağlanıyor.

Bahçelievler 7. Cadde

Kafe kültürü ve sosyal yaşamıyla öne çıkan Bahçelievler 7. Cadde, akşam saatlerinde en hareketli bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Kızılay ve Emek yönüne giden dolmuşlarla kolay ulaşım sağlanıyor.

Yorumlar