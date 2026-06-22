Sporun, Dostluğun ve Kültürlerin Buluştuğu Festival: PickleFest

Uluslararası Raket Sporları Derneği tarafından geliştirilen ve geleneksel turnuva anlayışının ötesine geçen PickleFest, bu yıl da Çeşme'de renkli görüntülere sahne oldu.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; spor, eğlence, sosyalleşme ve uluslararası dostluğu aynı çatı altında buluşturan organizasyon, farklı yaş gruplarından ve çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla başarıyla tamamlandı.
BÜYÜK İLGİ GÖREN MÜSABAKALAR
Festival kapsamında düzenlenen Pickleball, Pick-Pong ve Plaj Pickleball karşılaşmaları, sporcular ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Sahalarda kıyasıya rekabet yaşanırken, saha dışında dostluk ve paylaşım ön plana çıktı. Çocuklardan ileri yaş gruplarına kadar her yaştan sporcunun aynı heyecanı paylaşarak mücadele ettiği organizasyon, sporun yalnızca kazanmak değil aynı zamanda dayanışma, saygı ve fair-play anlayışı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ KURULDU
PickleFest'in en dikkat çeken yönlerinden biri, farklı ülkelerden gelen katılımcıları ortak bir zeminde buluşturması oldu. Festival süresince sporcular birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı bulurken, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve uluslararası spor iş birlikleri konusunda da önemli temaslarda bulundu.
Organizasyon, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda toplumsal gelişim ve sosyal etkileşim aracı olduğunu ortaya koydu.
KÖY OKULLARINDA ÇOCUKLARLA BULUŞTULAR
Festival öncesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları ise organizasyonun en anlamlı bölümleri arasında yer aldı. Uluslararası Raket Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Davut Güngör ile ekibi, Çeşme'nin köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
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