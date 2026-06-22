Sporun, Dostluğun ve Kültürlerin Buluştuğu Festival: PickleFest

Uluslararası Raket Sporları Derneği tarafından geliştirilen ve geleneksel turnuva anlayışının ötesine geçen PickleFest, bu yıl da Çeşme'de renkli görüntülere sahne oldu.

BÜYÜK İLGİ GÖREN MÜSABAKALAR

Festival kapsamında düzenlenen Pickleball, Pick-Pong ve Plaj Pickleball karşılaşmaları, sporcular ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Sahalarda kıyasıya rekabet yaşanırken, saha dışında dostluk ve paylaşım ön plana çıktı. Çocuklardan ileri yaş gruplarına kadar her yaştan sporcunun aynı heyecanı paylaşarak mücadele ettiği organizasyon, sporun yalnızca kazanmak değil aynı zamanda dayanışma, saygı ve fair-play anlayışı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

