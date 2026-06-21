Çayda Çıra Işığında Ankara’da Elazığ Buluşması

Elazığ Dernekler Birliği Federasyonu (ELBİRFED) tarafından düzenlenen "Çayda Çıra Işığında Birlik Gecesi" programı Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ELBİRFED üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Elazığ’ın kültürel değerleri, birlik ve beraberlik ruhu ile Türkiye’nin geleceğine ilişkin önemli mesajlar öne çıktı.
BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin içinden geçtiği bölgesel ve küresel gelişmelere dikkat çekerek, güçlü bir gelecek için toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şehirlerin kalkınmasının ancak güçlü bir toplumsal yapı ile mümkün olacağını ifade etti.
DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ
Konuşmasında 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına da değinen Yılmaz, bugüne kadar yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. 450 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Yılmaz, sadece konutların değil; yolların, hastanelerin, okulların ve şehir altyapılarının da yeniden inşa edildiğini kaydetti. Elazığ özelinde ise 2020 ve 2023 depremlerinin ardından yaklaşık 34 bin vatandaş için hak sahipliği oluşturulduğunu, bugüne kadar 40 bin konutun tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulduğunu ifade etti.
“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin önündeki en önemli hedeflerden birinin "Terörsüz Türkiye" vizyonu olduğunu belirtti. Terörün ülkeye doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, bu kaynakların teknolojiye, üretime, eğitime ve kalkınmaya yönlendirilmesi halinde Türkiye’nin çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağını söyledi. Terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte şehirlerin potansiyellerini daha etkin kullanabileceğini ve gençlerin enerjilerini üretime yönlendirebileceğini dile getirdi.
“İÇ CEPHEMİZİ KUVVETLENDİRMELİYİZ”
Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde toplumsal birlik mesajları veren Yılmaz, farklı etnik kökenlerden, inançlardan ve toplumsal kesimlerden vatandaşların ortak hedefler etrafında birleşmesinin önemine işaret etti. Yılmaz, “İç cephemizi kuvvetlendirip enerjimizi milli hedeflerimize yönlendirmek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman hem Türkiye hem de daha geniş coğrafyamız çok farklı bir döneme kavuşacaktır.” ifadelerini kullandı.
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