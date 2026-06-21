Çayda Çıra Işığında Ankara’da Elazığ Buluşması

DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına da değinen Yılmaz, bugüne kadar yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. 450 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Yılmaz, sadece konutların değil; yolların, hastanelerin, okulların ve şehir altyapılarının da yeniden inşa edildiğini kaydetti. Elazığ özelinde ise 2020 ve 2023 depremlerinin ardından yaklaşık 34 bin vatandaş için hak sahipliği oluşturulduğunu, bugüne kadar 40 bin konutun tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulduğunu ifade etti.

