Mamak Şehitleriyle Yaşıyor Projesi “Şahit Belgeseli” ile geleceğe iz bıraktı

Mamak Kaymakamlığı tarafından, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Mamak Şehitleriyle Yaşıyor Pojesi kapsamında hazırlanan “Şahit Belgeseli”, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen gala programıyla izleyiciyle buluştu. Medya Ankara’nın yapımcılığını üstlendiği belgeselin ilk gösteriminde, salonda duygu dolu anlar yaşanırken bir taraftan da gurur hakim oldu.

Aziz şehitlerimizin hatıralarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı projede, Mamak ilçesinde okullara isimleri verilen şehitlerden, 11 şehidimizin kıymetli aileleriyle röportajlar gerçekleştirildi. Şehitlerimizin fedakârlık dolu hayat hikâyelerini ve geride bıraktıkları izleri kayıt altına alan belgeselin gösterimi Şehit ailelerinin yanı sıra, ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımla yapıldı.



“TABELALAR YALNIZCA BİRER İSİMDEN İBARET DEĞİLDİR”

Gala programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Mamak’ın vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiş kahraman ailelerin yaşadığı müstesna bir ilçe olduğunu vurguladı. Kaymakam Kaya, ilçedeki kurumlarda yer alan şehit isimlerinin derin bir anlam taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün ilçemizin dört bir yanında; okullarımıza, kütüphanelerimize, caddelerimize ve parklarımıza baktığımızda karşımıza çıkan tabelalar yalnızca birer isimden ibaret değildir. O isimlerin arkasında vatan sevgisiyle yoğrulmuş hayat hikâyeleri, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna göğsünü siper etmiş sarsılmaz bir irade vardır.”

Mamak’ın ev sahipliği yaptığı Cebeci Askerî Şehitliği’nin büyük bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, Şahit Belgeseli’nin bu topraklara olan sorumluluk bilincinin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

“GENÇLERİMİZE BU MUKADDES MİRASI BIRAKACAĞIZ”

Belgesel gösterimi sonrası izleyicilere hitap eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Gençtürk ise toplumsal hafızanın önemine vurgu yaptı. Değerlerin yeni nesiller tarafından doğru anlaşılması gerektiğinin altını çizen Gençtürk, projenin geleceğe dönük hedefini şu cümleyle özetledi: “Gençlerimize bu mirası bırakacağız. Onlar bizlerin yerini aldıklarında bu hatıraları hatırlayarak vatanımıza ve milletimize sahip çıkacaklar.” Yoğun katılımın sağlandığı Şahit Belgeseli galası, izleyicilerden tam not alırken, projenin devamında Şahit Belgeseli’nin Mamak’taki tüm okullarda öğrencilere izletileceği belirtildi.

Belgeselin Proje Koordinatörlüğünü Zeynep Kaya, Yapımcılığını Medya Ankara, Yönetmenliğini Erdem Yeşer ve Bayram Polat üstlenirken Senaryo kısmında da Öğretmen Nursel Erdoğan görev aldı. Belgeselde öğrenci ve öğretmenlerde rol alarak projenin amacına daha da anlam kattılar.

“PROJENİN EN KIYMETLİ TARAFI ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARI İLE GENÇ NESİLLER ARASINDA KÖPRÜ KURMAK”

Program sonunda katılımcılara hitap eden Proje Koordinatörü Zeynep Kaya “Öncelikle bugün bizleri yalnız bırakmadığınız ve bu anlamlı programda bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. ŞAHİT Belgeseli’nin hayata geçirilmesinde görev almaktan büyük bir mutluluk, onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu proje sürecinde çok kıymetli tecrübeler edindik. Özellikle şunu gördük ki; okullarımıza ve kütüphanelerimize verilen şehit isimleri yalnızca bir tabeladan ibaret olmadığını ve şehitlerimizin fedakârlıklarını ve kahramanlıklarını gelecek nesillere taşıyan, yaşayan birer köprü görevi gördüğünü idrak ettik.

Şehit ailelerimizle yaptığımız görüşmelerde, evlatlarının isimlerinin yaşatılmasının onlar için ne kadar anlamlı olduğunu yakından görme fırsatı bulduk. Aynı zamanda öğrencilerimizin her gün karşılaştıkları bu isimler sayesinde vatan sevgisi, fedakârlık ve milli sorumluluk bilinciyle buluştuklarına da şahit olduk. Bu yönüyle projemizin en kıymetli tarafının; şehitlerimizin aziz hatıralarıyla genç nesiller arasında gönül köprüleri kurmak olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta kıymetli şehit ailelerimiz olmak üzere, projemize destek veren Sayın Kaymakamımıza, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze, okul yöneticilerimize, muhtarlarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerinde bulundu.