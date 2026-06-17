Emeklilerin geçim sorunları Ankara'da masaya yatırıldı

AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi ile Bağımsız Emekliler Sendikası'nın (BES-SEN) iş birliğiyle Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleştirilen panel, Milletvekilleri, Siyasi Partileri Teşkilatları, İl ve İlçe Başkanları ve emekli vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; programın moderatörlüğünü AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi Genel Başkanı Şerafettin Deniz üstlenirken, panelde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde artan hayat pahalılığı, emekli maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması, barınma, sağlık, enerji ve gıda giderleri ile emeklilerin yeniden çalışmak zorunda kalması gibi başlıklar ele alındı.

“EMEKLİLER UNUTULMUŞ BİR KİTLE HALİNE GELDİ”

Programın açılış konuşmasını yapan Şerafettin Deniz, emeklilerin ekonomik olarak her geçen gün daha da zor bir sürece sürüklendiğini belirtti. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emeklinin bulunduğunu hatırlatan Deniz, aileleriyle birlikte bu kitlenin toplumun çok önemli bir bölümünü oluşturduğunu ifade etti.

Emekli maaşlarının yıllar içerisindeki alım gücüne dikkat çeken Deniz, geçmişte asgari ücretin üzerinde seyreden emekli gelirlerinin bugün ciddi oranda değer kaybettiğini belirterek, emeklilerin yaşam standartlarının yeniden iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

“EMEKLİ, TORUNUNA HARÇLIK VERMEK YERİNE DESTEK BEKLİYOR”

Panelde ilk sözü alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını ifade etti. Emeklilerin yıllarca ülkeye hizmet ettiğini vurgulayan Türkoğlu, mevcut maaşlarla insanca yaşamanın mümkün olmadığını savundu.

Bayram ikramiyeleri ve maaş düzenlemeleri konusunda beklentilerin karşılanmadığını dile getiren Türkoğlu, emeklilerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklarından destek almak zorunda kaldığı acı tabloyu gözler önüne serdi.

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