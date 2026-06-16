101 Yıllık Bir Yaşamın İlham Veren Yolculuğu

Türkiye’de kardiyoloji alanında bir ilke imza atan Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalan’ın hayatını konu alan “Kalplere Dokunan Kadın” belgeseli, Ankara’da gerçekleştirilen gala gösterimiyle seyirciyle buluştu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; akademisyenler, öğrenciler ve sağlık camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, Cumhuriyet’in yetiştirdiği önemli bilim insanlarından biri olan Kaymakçalan’ın tıp tarihine bıraktığı iz, yaşam öyküsü ve gelecek kuşaklara ilham veren mücadelesi anlatıldı.

“BUGÜN BURADA KALPLERE DOKUNAN BİR CUMHURİYET KADINININ HİKÂYESİ İÇİN TOPLANDIK”

Belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Nurgül Bayram, konuşmasında projeye nasıl başladığını ve Sabahat Kaymakçalan ile kurduğu bağı anlattı. Bayram, sağlık sorunları nedeniyle gala gecesine katılamayan Kaymakçalan’ın artık birçok anısını hatırlayamadığını belirterek şunları söyledi: “Aramızda olmasını en çok istediğim kişi belgeselimizin kahramanı Sabahat Hoca. Ne yazık ki bugün burada değil. Sağlık durumu nedeniyle artık bizleri ve hayatımızın birçok anısını maalesef hatırlayamıyor. Ancak burada onun için bir araya geldiğimizi, ona saygı ve sevgi gönderdiğimizi hissettiğine inanıyorum.”

Salondan Sabahat Kaymakçalan için alkış isteyen Bayram, belgeseli tamamladıktan sonra bakım evinde birlikte izlediklerini anlatarak şu sözleri kullandı: “Belgeseli birlikte izledik. Birçok anıyı hatırlayamıyor ama annesini hatırladı. ‘Bu benim annem’ dedi. Çok duygulandım.”

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ KARDİYOLOĞU KİMDİR?” DİYE ARATTIM

Belgeselin ortaya çıkış hikâyesini de paylaşan Bayram, Sabahat Kaymakçalan’ı 98’inci yaş gününde tanıdığını söyledi. Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle araştırma yaparken Kaymakçalan’ın karşısına çıktığını anlatan Bayram şöyle konuştu: “Bir gün tansiyonum çıktı. Doktora gittim, ilaç yazdı. Ben de ‘Bunun ilaçsız bir yöntemi yok mu?’ diye araştırmaya başladım. İnternete ‘Türkiye’nin en iyi kardiyoloğu kimdir?’ diye yazdım. Karşıma Sabahat Hoca çıktı. Onu tanıdıktan sonra bir daha gitmedim. Belgesel yolculuğu da böyle başladı.” Kaymakçalan’ın yaşam öyküsünden çok etkilendiğini ifade eden Bayram, “Sabahat Hoca gerçek bir Cumhuriyet kadınıydı. Erkek egemen bir dönemde gerçekleştirdiği ilkler beni çok etkiledi. Bugünün gençlerine ve öğrencilerine ilham olması gerektiğini düşündüm.” dedi.

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