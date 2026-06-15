Ankara’da konut fiyatları zirve yaptı: En pahalı 10 semt belli oldu (2026)

2026 yılı itibarıyla Ankara genelinde konut piyasasında fiyatlar semtlere göre ciddi şekilde ayrışırken, özellikle merkezi ve prestijli bölgelerde metrekare değerlerinin rekor seviyelere ulaştığı görülüyor. Güncel emlak analizlerine göre kentin en pahalı 10 bölgesi netleşti.

Çankaya hattı zirvede yer aldı

Başkentte özellikle Çankaya ilçesi, yüksek yaşam standardı ve merkezi konumuyla konut fiyatlarında liderliğini sürdürüyor. Gaziosmanpaşa, Kavaklıdere ve Ayrancı gibi bölgeler en yüksek metrekare değerlerine sahip semtler arasında öne çıkıyor.

Ankara’nın en pahalı 10 semti (2026)

Güncel verilere göre Ankara’da ortalama konut metrekare fiyatı açısından en pahalı bölgeler şöyle sıralandı:

Gaziosmanpaşa (Çankaya)

Kavaklıdere (Çankaya)

Ayrancı (Çankaya)

Yıldız / Tunalı çevresi (Çankaya)

Oran (Çankaya)

Çukurambar (Çankaya)

İncek (Gölbaşı)

Beysukent

Ümitköy

Yaşamkent / Alacaatlı

Yeni nesil bölgeler değer kazanmaya devam ediyor

Analizlere göre yalnızca merkezi semtler değil, İncek, Ümitköy ve Yaşamkent gibi yeni konut alanları da son yıllarda hızla değer kazanarak üst segment piyasaya dahil oldu.

Uzmanlar, altyapı yatırımları ve yeni konut projelerinin etkisiyle bu bölgelerde fiyat artış eğiliminin devam ettiğini belirtiyor.