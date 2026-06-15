Galatasaray’a Dünya Yıldızı Orta Saha Geliyor!

Sözleşme ve Piyasa Değeri

Ugarte’nin Manchester United ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 25 milyon Euro olarak kaydedildi. Bu rakam, transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray’ın ciddi bir mali yükümlülük altına gireceğini gösteriyor. Ancak kulüp, Avrupa’da başarı hedefi doğrultusunda bu maliyetin karşılanabileceğini değerlendiriyor.