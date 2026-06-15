Galatasaray’a Dünya Yıldızı Orta Saha Geliyor!

Şampiyonluk Sonrası Avrupa Hedefi
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı. Bu tarihi başarıyla birlikte gözler Avrupa’ya çevrildi. Kulüp, Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergilemek ve Avrupa’da ses getirecek sonuçlar almak için transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim, kadroyu daha dengeli ve güçlü hale getirmek adına özellikle orta saha bölgesine takviye yapmayı öncelikli hedef olarak belirledi.
Ugarte Listede
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın transfer komitesinin belirlediği isimler arasında Manchester United forması giyen 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Manuel Ugarte’nin de bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, bu transfere olumlu yaklaştı ve yönetim, oyuncu için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor. Ugarte’nin dinamizmi, mücadele gücü ve pas kalitesiyle Galatasaray’ın orta sahasına büyük katkı sağlayabileceği düşünülüyor.
Manchester United’ın Tavrı
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Ugarte’nin bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor. Ayrıca satın alma zorunluluğu bulunan kiralama formüllerine de kapı aralayabileceği ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray için farklı ihtimalleri gündeme getiriyor. Yönetim, hem doğrudan bonservis ödemesi hem de kiralama seçeneğini masada tutarak süreci dikkatle takip ediyor.
Sözleşme ve Piyasa Değeri
Ugarte’nin Manchester United ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 25 milyon Euro olarak kaydedildi. Bu rakam, transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray’ın ciddi bir mali yükümlülük altına gireceğini gösteriyor. Ancak kulüp, Avrupa’da başarı hedefi doğrultusunda bu maliyetin karşılanabileceğini değerlendiriyor.
Taraftarların Beklentisi
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ugarte’nin transfer ihtimalini büyük bir heyecanla takip ediyor. Avrupa arenasında güçlü bir orta saha hattı kurmak isteyen Galatasaray’ın bu hamlesi, camiada büyük ses getirebilir. Taraftarlar, kulübün Avrupa’da daha iddialı bir konuma gelmesi için bu transferin kritik bir adım olacağına inanıyor. Önümüzdeki süreçte yönetimin atacağı adımlar merakla bekleniyor.