Fenerbahçe’ye Hollanda’nın Yıldızı Geliyor! Depay Transferinde Son Durum

Santrfor Önceliği

Başkan Aziz Yıldırım yönetiminde transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe’nin önceliği santrfor bölgesi oldu. En az iki golcü takviyesi planlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak Vedat Muriç ile anlaşmaya vardı. Ayrıca Serhou Guirassy ile söz kesildi ancak Gineli oyuncu kararını Dünya Kupası’ndan sonra açıklayacağını belirtti. Bu gelişmenin ardından alternatiflere yönelen Fenerbahçe’nin listesine Depay eklendi. Yönetim, tecrübeli yıldızın hücum hattına katacağı güçten dolayı bu transferi ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

