Talisca’ya Brezilya’dan Çifte Teklif! İşte Fenerbahçe’nin Kararı

Brezilya’dan İki Kulüp Devrede

Fenerbahçe’nin bu sezon en çok gol atan oyuncusu olan Talisca için Bahia ve Atletico Mineiro devreye girdi. Her iki kulübün de transfer için ciddi girişimlerde bulunduğu, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve planlamalarını bu doğrultuda yaptığı ifade ediliyor. Brezilya ekipleri, yıldız futbolcuyu kadrolarına katabilmek adına yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.