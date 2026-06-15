Talisca’ya Brezilya’dan Çifte Teklif! İşte Fenerbahçe’nin Kararı

Brezilya’dan İki Kulüp Devrede
Fenerbahçe’nin bu sezon en çok gol atan oyuncusu olan Talisca için Bahia ve Atletico Mineiro devreye girdi. Her iki kulübün de transfer için ciddi girişimlerde bulunduğu, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve planlamalarını bu doğrultuda yaptığı ifade ediliyor. Brezilya ekipleri, yıldız futbolcuyu kadrolarına katabilmek adına yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.
Fenerbahçe’nin Tavrı
Sarı-lacivertli yönetim, Talisca’yı bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Yeni sezon planlamasında Brezilyalı yıldızın önemli bir parça olarak görüldüğü ve takımda kalmasının istendiği belirtiliyor. Bu nedenle gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe’nin oyuncuyu kadroda tutma konusunda kararlı olduğu vurgulanıyor. Yönetim, Talisca’nın hücum hattındaki etkinliğini kaybetmek istemiyor.
Transfer İddiaları Gündemde
Her ne kadar Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu bırakmak istemese de Brezilya’dan gelen transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bahia ve Atletico Mineiro’nun önümüzdeki süreçte girişimlerini sürdürmesi bekleniyor. Bu durum, Talisca’nın geleceğiyle ilgili spekülasyonları artırıyor ve taraftarların merakını daha da yükseltiyor.
Talisca’nın Performansı
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev alan Talisca, tam 27 gol ve 5 asist üreterek takımın en skorer ismi oldu. Hücum hattındaki bitiriciliği, oyun zekâsı ve kritik anlarda sahneye çıkmasıyla taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldız, yeni sezonda da takımın en önemli kozlarından biri olarak görülüyor. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro seviyesinde.
Gelecek Planları
Fenerbahçe, Talisca’yı kadroda tutma konusunda net bir tavır sergilerken, Brezilya kulüplerinin ilgisi transfer gündemini hareketlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu dosyanın nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, hem taraftarların beklentilerini karşılamak hem de takımın hücum gücünü korumak adına Talisca’yı kadroda tutmayı öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.