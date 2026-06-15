Fenerbahçe’de Transfer Krizi: 35 Milyon Euro Şoku

Fenerbahçe camiasında gündeme bomba gibi düşen son dakika gelişmeleri, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli ekip, yeni başkan Aziz Yıldırım’ın göreve gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız vermişti. Ancak hedefteki yıldız futbolcu için ortaya çıkan astronomik rakam, yönetimi adeta şaşkına çevirdi.
Transfer Hamlesi ve İlk Darbe
Başkan Yıldırım’ın direktifleri doğrultusunda hareket eden transfer komitesi, takımın en büyük eksiklerinden biri olan hücum hattını güçlendirmek için girişimlere başladı. Bu doğrultuda gözler, Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund forması giyen genç yetenek Karim Adeyemi’ye çevrildi.
Yönetimin Stratejisi
Fenerbahçe yönetimi, bu yüksek talep karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Görüşmeler başlamadan askıya alındı ve alternatif isimler üzerinde yoğunlaşma kararı alındı. Kulüp, hem mali açıdan daha uygun hem de takıma hızlı katkı sağlayabilecek futbolcular için yeni bir liste hazırlıyor. Bu süreçte, Avrupa’da forma giyen ve sözleşme şartları daha makul olan oyuncular ön plana çıkıyor.
Adeyemi’nin Performansı
Genç yıldız Adeyemi, geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hızı, teknik becerisi ve hücumdaki etkinliğiyle Avrupa’nın önde gelen genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 40 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.
Sözleşme Durumu
Adeyemi’nin Dortmund ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, kulübün yüksek bonservis talebini açıklayan en önemli faktörlerden biri. Dortmund, oyuncunun geleceğini garanti altına almak isterken aynı zamanda olası bir satıştan maksimum gelir elde etmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe’nin Yeni Yol Haritası
Sarı-lacivertliler, Adeyemi transferinden vazgeçtikten sonra rotayı başka isimlere çevirdi. Özellikle Avrupa liglerinde oynayan ve sözleşme şartları daha uygun olan futbolcular üzerinde çalışmalar sürüyor. Taraftarlar ise yeni başkan Aziz Yıldırım döneminde yapılacak transferleri merakla bekliyor.
Bu gelişme, Fenerbahçe’nin transfer politikasında mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kulüp, yüksek maliyetli isimler yerine daha uygun şartlarda takıma katkı sağlayabilecek oyunculara yönelmek zorunda kalacak gibi görünüyor.