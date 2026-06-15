Fenerbahçe’de Transfer Krizi: 35 Milyon Euro Şoku

Adeyemi’nin Performansı



Genç yıldız Adeyemi, geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hızı, teknik becerisi ve hücumdaki etkinliğiyle Avrupa’nın önde gelen genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 40 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.



Sözleşme Durumu



Adeyemi’nin Dortmund ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, kulübün yüksek bonservis talebini açıklayan en önemli faktörlerden biri. Dortmund, oyuncunun geleceğini garanti altına almak isterken aynı zamanda olası bir satıştan maksimum gelir elde etmeyi hedefliyor.

