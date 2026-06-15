“Adalet, Türkiye'nin ortak meselesidir”

İYİ Parti'nin Ankara'da bir otelde düzenlediği "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı" geniş katılımla başladı.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; hukukçular, akademisyenler, gazeteciler ve siyasetçilerin bir araya geldiği çalıştay öncesinde İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Programın açılış konuşmasını İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun yaptı.
"ÇALIŞTAY SADECE SORUNLARI TESPİT ETMEYECEK"
Olgun, çalıştayın yalnızca mevcut sorunların tespit edilmesini değil, aynı zamanda çözüm önerileri geliştirilmesini hedeflediğini belirtti. Vatandaşlık tanımından güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ihtiyacına, hukuk devleti ilkesinden insan haklarına kadar pek çok başlığın ele alınacağını ifade eden Olgun, yargının bağımsızlığı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, kamu yönetiminde şeffaflık, seçim güvenliği ve demokratik meşruiyet gibi konuların da çalıştayın temel gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.
Kadına yönelik şiddet, İstanbul Sözleşmesi, çocuk adalet sistemi, adil yargılanma hakkı, basın özgürlüğü, dijitalleşmenin hukuka etkileri ve yapay zekâ kullanımının da uzman isimler tarafından değerlendirileceğini belirten Olgun, çalıştay sonunda hazırlanacak "Hukuk Vizyon Belgesi"nin Türkiye'nin geleceğine ilişkin önemli bir yol haritası sunacağını kaydetti. Olgun, "Güçlü devletin temeli güçlü hukuk düzenidir. Adaletin olmadığı yerde güven olmaz; güvenin olmadığı yerde yatırım, yatırımın olmadığı yerde kalkınma ve toplumsal huzur kalıcı hale gelemez" ifadelerini kullandı.
DERVİŞOĞLU'NDAN "İKİLİ DEVLET" ÇIKIŞI
Çalıştayın açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Alman hukukçu Ernst Fraenkel'in ortaya koyduğu "ikili devlet" teorisine dikkat çekti. Fraenkel'in Nazi Almanyası'nı anlatırken "norm devleti" ve "tedbir devleti" ayrımını yaptığını hatırlatan Dervişoğlu, şöyle konuştu: "Fraenkel'e göre sıradan vatandaşların günlük işlerinde kısmen işleyen bir norm devleti vardır. Ancak iktidarın bekası ve siyasi muhalifler söz konusu olduğunda kuralların değiştiği, idari keyfiyetin devreye girdiği bir tedbir devleti baş gösterir."
Türkiye'deki bazı yargı kararlarının toplum vicdanında karşılık bulmadığını savunan Dervişoğlu, "Eğer bugün Türkiye'de siyasi iktidara yakınlık ya da uzaklığa göre kararlar veriliyorsa orada tedbir devleti işlemektedir" dedi. Dervişoğlu, "Biz İYİ Parti olarak Türkiye'yi bu ikili devlet illetinden kurtarıp, güçlünün de zayıfın da önünde eşit biçimde yürüyen onurlu bir norm devleti inşa etmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.
10 AYRI OTURUMDA GENİŞ KATILIM
Çalıştayın ilk gününde; Basın Özgürlüğü ve Dezenformasyon, Adil Yargılanma ve Toplumsal Uzlaşı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Karşı Şiddet, Mali Hukuk Normları ve İhale Mevzuatı, Seçim Hukuku ve Demokratik Meşruiyet, Üniter Devlet ve Parlamenter Sistem, Yargının Sacayakları: Mesleki Sorunlar ve İtibar, Çocuk Adalet Sistemi, Dijitalleşen Dünyanın Hukuka Etkisi ve Yapay Zekâ, Hukuk Devleti Revizyonu ve İnsan Hakları başlıklarında toplam 10 oturum gerçekleştirildi.
Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.