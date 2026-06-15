“Adalet, Türkiye'nin ortak meselesidir”

"ÇALIŞTAY SADECE SORUNLARI TESPİT ETMEYECEK"

Olgun, çalıştayın yalnızca mevcut sorunların tespit edilmesini değil, aynı zamanda çözüm önerileri geliştirilmesini hedeflediğini belirtti. Vatandaşlık tanımından güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ihtiyacına, hukuk devleti ilkesinden insan haklarına kadar pek çok başlığın ele alınacağını ifade eden Olgun, yargının bağımsızlığı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, kamu yönetiminde şeffaflık, seçim güvenliği ve demokratik meşruiyet gibi konuların da çalıştayın temel gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet, İstanbul Sözleşmesi, çocuk adalet sistemi, adil yargılanma hakkı, basın özgürlüğü, dijitalleşmenin hukuka etkileri ve yapay zekâ kullanımının da uzman isimler tarafından değerlendirileceğini belirten Olgun, çalıştay sonunda hazırlanacak "Hukuk Vizyon Belgesi"nin Türkiye'nin geleceğine ilişkin önemli bir yol haritası sunacağını kaydetti. Olgun, "Güçlü devletin temeli güçlü hukuk düzenidir. Adaletin olmadığı yerde güven olmaz; güvenin olmadığı yerde yatırım, yatırımın olmadığı yerde kalkınma ve toplumsal huzur kalıcı hale gelemez" ifadelerini kullandı.

