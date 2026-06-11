Turizmin En İyileri ATİD’in geleneksel gecesinde Ankara’da buluştu

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD)’in geleneksel 7’nci ödül gecesi, Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti kimliğiyle daha da anlam kazanırken; turizm, gastronomi ve konaklama sektörünün önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturarak başkentin turizm vizyonunu ve uluslararası alandaki yükselen değerini güçlü şekilde ortaya koydu.

ATİD’in bu yıl 7’ncisini düzenlediği geleneksel ödül gecesi, turizm sektörünün önde gelen isimlerini Ankara’da buluşturdu. Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanıyla daha da anlam kazanan gecede, kamu, siyaset, diplomasi ve turizm dünyasından çok sayıda üst düzey isim yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Dr. Serkan Özmen, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis, AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Duhan Kalkan da geceye katıldı. Gece boyunca turizm, gastronomi ve konaklama sektörünün öne çıkan isimleri ödüllerine kavuşurken, başkentin turizm vizyonu ve Türk dünyasıyla kurduğu güçlü bağ da ön plana çıktı.

ATİD tarafından düzenlenen organizasyonda Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nin turizm, gastronomi, konaklama ve kültürel tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumlar ödüllendirilirken, Türk dünyasının ortak kültürel mirası da çeşitli etkinliklerle sahneye taşındı. Organizasyon başlamadan önce davetliler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü destekleriyle Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan özel sergiyle karşılandı. Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan eserlerin yer aldığı sergi, konuklardan yoğun ilgi görürken gecenin kültür ve sanatla harmanlanan atmosferine de anlamlı bir başlangıç yaptı.

Türk Dünyasının Kültürel Zenginliği Geceye Damga Vurdu Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ATİD'in faaliyetlerini anlatan tanıtım filmi davetlilerin beğenisine sunuldu. Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü destekleriyle Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Türkistan'dan Anadolu'ya Kadın: Türk Kültürünün, Sanatının Ortak Değerlerini ve Ayak İzini Takip" temalı özel defile oldu. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından esintiler taşıyan kıyafetler büyük ilgi gördü.

Ankara Kulübü Derneği Seğmen Ekibi'nin gösterisi de davetlilerden tam not aldı. Seğmenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelişinde yaşanan tarihi karşılamayı canlandırarak geceye anlam kattı.

"Ankara Önemli Bir Sorumluluk Üstlendi" Gecenin açılış konuşmasını yapan ATİD Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, Ankara'nın Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak tarihi bir görevi üstlendiğini söyledi. Başkentin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerin uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Akman, Ankara'nın yakın zamanda NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatarak bunun kentin tanıtımı açısından önemli fırsatlar sunacağını ifade etti. Akman, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti ile Arslanhane Camii'nin Ankara'nın kültürel mirasının önemli parçaları olduğunu belirterek, sağlık turizmi, termal turizm ve eğitim turizmi alanlarında da başkentin güçlü bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Ödüller 20 Kişilik Kurulun Değerlendirmesiyle Belirlendi Ödül sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Muharrem Tuna ise Ankara'dan 31, İç Anadolu Bölgesi'nden 10 ve Türk Dünyası'ndan 6 farklı kategoride ödül verildiğini açıkladı. Tuna, adayların kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 20 kişilik bir kurul tarafından değerlendirildiğini belirterek, otel misafir memnuniyeti ödüllerinin ise uluslararası rezervasyon ve değerlendirme platformlarında yer alan puan ortalamaları dikkate alınarak belirlendiğini söyledi.

Turizmin Yükselen Gücüne Dikkat Çekildi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda turizm alanında önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. Türkiye'nin yaklaşık 25 yıl önce 10 milyar dolar seviyesinde bulunan turizm gelirlerinin bugün 65 milyar dolara ulaştığını belirten Alpaslan, küresel krizlere ve bölgesel gelişmelere rağmen sektörün büyümesini sürdürdüğünü kaydetti. KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm potansiyeline dikkat çekerek, ziyaretçileri ülkenin tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerini keşfetmeye davet etti.

Geceye Damga Vuran Özel Ödüller Törende yılın Türk Dünyası Onur Ödülü, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'na verildi. Yılın Türk Dünyası Hizmet Ödülü Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis'e takdim edilirken, Jüri Onur Ödülü merhum tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı kızı Tuna Ortaylı'ya sunuldu. Ankara Marka Festivali Başarı Ödülü Gürsel Baran'a, Yılın Medya Ödülü Türk İnternet Medya Birliği'ne (TİMBİR), Yılın Ankara Turizmde Vefa Ödülü ise Akın Gökyay'a verildi.

Konaklama Sektörünün Başarılı İşletmeleri Ödüllendirildi Turizm ve konaklama sektörünün önde gelen işletmeleri de gece kapsamında çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü. Yılın 5 Yıldız Otel Misafir Memnuniyeti Ödülü Divan Ankara Otel ve Bayır Otel'e verilirken, Yılın 4 Yıldız Otel Misafir Memnuniyeti Ödülü Grand Arte Otel'in oldu. Golaz Suit Hotel, Yılın 3 Yıldız Otel Misafir Memnuniyeti Ödülü'nü alırken, Suhan Cappadocia Otel Yılın Kongre Oteli seçildi. Çam Thermal Resort Spa Convention Center Yılın Termal Oteli ödülüne layık görülürken, UK Ankara Hotel Yılın Ekonomik Oteli ödülünü aldı. Turizm Yatırım Ödülü ise Joyana'ya verildi. Gastronomi ve Kent Kültürüne Katkı Sunan İsimler Ödül Aldı Turizmin önemli bileşenlerinden gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmeler de ödüllendirildi. Yılın Kafe Restoranı ödülü Louise Cafe Brasserie Lounge Loft'a verilirken, Yılın Türk Mutfağı Restoranı ödülüne Tapi Tavuk Restaurant layık görüldü. Yılın Gastronomi Ödülü Özçelik Aspava Çukurambar'ın olurken, Yılın Ankara Dönercisi Osman Usta seçildi. Yılın Ankara Simitçisi ödülü Ayder'ishi Cafe Patisserie'ye verildi. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi ise Yılın Müzesi ödülünün sahibi oldu.

Ankara'nın Turizm Vizyonuna Güçlü Destek Program kapsamında organizasyona katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketleri takdim edildi. Ankara Kent Konseyi, turizm işletmeleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri gece boyunca desteklerinden dolayı onurlandırıldı. Gece, davetliler için düzenlenen eğlence programıyla devam ederken, Ankara'nın Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanının başkent turizmine sağlayacağı katkılar ve geleceğe yönelik hedefler sık sık vurgulandı. Turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren organizasyon, Ankara'nın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendirme hedefi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.