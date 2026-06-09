TİGAD’dan Kırşehir’de Dijital Medya Buluşması

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 12. Dijital Medya Çalıştayı kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gazetecileri Kırşehir’de bir araya getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; çalıştay, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kırşehir’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın yanı sıra Kırşehir protokolü, akademisyenler ve yaklaşık 130 gazeteci katıldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, basının toplumun hafızasını oluşturan en önemli kurumlardan biri olduğunu belirterek gazeteciliğin temel değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Demiryürek, yapay zekâ ve sosyal medya algoritmalarının medya dünyasını dönüştürdüğünü ancak gazeteciliğin özünün; doğru bilgi, insan onuruna saygı ve toplumsal sorumluluk anlayışı üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

İNTERNET GAZETECİLİĞİ ARTIK RESMİ BİR KİMLİĞE SAHİP

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise dijitalleşmenin medya sektöründe köklü değişikliklere yol açtığını belirtti. Bir dönem "alternatif" olarak görülen internet gazeteciliğinin bugün yasal zemine kavuştuğunu ifade eden Erkan, yapılan düzenlemelerin internet haber sitelerinin ekonomik yapısına katkı sağladığını söyledi. Bununla birlikte sektörün tüm sorunlarının henüz çözülemediğini belirten Erkan, internet gazeteciliğinin ihtiyaçlarına yönelik yeni çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“DOĞRU BİLGİYE ERİŞİM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhanj da dijital çağda güvenilir bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirtti. Gazeteciliğin etik değerlerinin korunmasının önemine işaret eden İlhan, Kırşehir’in ahilik kültüründen beslenen doğruluk ve güven anlayışının dijital medya için de yol gösterici olduğunu ifade etti.

KIRŞEHİR’İN KADİM MİRASI KATILIMCILARLA BULUŞTU

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuşmasında şehrin tarihsel ve kültürel mirasına dikkat çekti. Kırşehir’in yalnızca Anadolu’nun merkezinde yer alan bir şehir olmadığını belirten Ekicioğlu, Ahilik geleneğinin ve Cumhuriyet tarihinin önemli izlerini taşıyan kentin gazetecileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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