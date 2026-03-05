ODTÜ’lü 11 öğrenci yargılanıyor! 19 Mart eyleminin faturası davaya dönüştü

19 Mart 2025’te, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eylem yapan 11 öğrenci hakkında açılan davanın duruşması 9 Haziran’da görülecek.
Söz konusu eylemlerin, o dönemde yaşanan siyasi tartışmalar ve protesto çağrıları üzerine kampüs içinde yapılan yürüyüş ve basın açıklamalarının ardından gerçekleştiği belirtildi. Eylemler sırasında güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında zaman zaman gerginlik yaşanmış, bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.
“Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma” ve “ihtara rağmen dağılmama” suçlamalarıyla yargılanan öğrenciler, açılan davalara tepki göstererek adalet arayışlarını sürdüreceklerini ifade etti.
Ekrem İmamoğlu’na yönelik gelişmelerin de protestoların arka planında yer aldığı belirtilirken, öğrencilerin eylemleri farklı kesimler tarafından da tartışıldı.
Öte yandan, ODTÜ Mezunları Derneği yaptığı açıklamada, 9 Haziran’da görülecek duruşmada öğrencilerin yanında olacaklarını belirterek “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” mesajını paylaştı.
Davanın ilk duruşmasıyla birlikte yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla takip ediliyor.