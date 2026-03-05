ODTÜ’lü 11 öğrenci yargılanıyor! 19 Mart eyleminin faturası davaya dönüştü

“Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma” ve “ihtara rağmen dağılmama” suçlamalarıyla yargılanan öğrenciler, açılan davalara tepki göstererek adalet arayışlarını sürdüreceklerini ifade etti.



Ekrem İmamoğlu’na yönelik gelişmelerin de protestoların arka planında yer aldığı belirtilirken, öğrencilerin eylemleri farklı kesimler tarafından da tartışıldı.