Türkiye’nin Ürettiği İlk Elektrikli Hızlı Tren Raylara İniyor: Tarih Verildi

Türkiye’nin demir yolu teknolojisinde önemli adımı olan Milli Elektrikli Hızlı Tren, cuma günü raylara inecek. 225 km hız kapasitesine sahip trenin test süreci başlatılacak.
İlk Set Raylara İniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin üretiminin tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, cuma günü ilk trenin raylara indirileceğini ve test sürecinin resmen başlayacağını duyurdu. Testlerde hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi performans kriterleri detaylı şekilde incelenecek.
Yerli Üretim Payı Artacak
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin devreye alınmasıyla birlikte hızlı tren filosunda yerli üretimin payı artacak. Bakan Uraloğlu, 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planladıklarını belirtti. Şu anda hizmette olan 31 setin yanında milli trenlerin sayısının önemli ölçüde artacağı ifade edildi.
Yolcu Kapasitesi ve Donanımlar
Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan tren seti, 577 yolcu kapasitesine sahip olacak. Trenlerde yolcu konforu ve güvenliği için tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik durdurma sistemi, iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, bilgilendirme ekranları ve kamera sistemleri bulunacak. Ayrıca Wi-Fi erişimi, yiyecek-içecek otomatları, mutfak bölümü ve engelli yolcular için özel bölmeler ile asansör sistemi yer alacak.
Türkiye’nin demir yolu teknolojisinde yerli üretim hedefi doğrultusunda geliştirilen Milli Elektrikli Hızlı Tren, yüksek hız kapasitesi ve modern donanımlarıyla dikkat çekiyor. Proje, hem yolcu konforunu artırmayı hem de demir yolu taşımacılığında yerlilik oranını yükseltmeyi amaçlıyor.
Milli Elektrikli Hızlı Tren’in cuma günü raylara inmesiyle birlikte Türkiye, demir yolu teknolojisinde yeni bir döneme adım atacak. Test sürecinin ardından hizmete alınacak trenler hem yolcu kapasitesi hem de donanımlarıyla ulaşımda önemli bir yenilik sunacak. Proje, yerli üretim hedefi doğrultusunda stratejik bir gelişme olarak öne çıkıyor.