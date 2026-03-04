Türkiye’nin Ürettiği İlk Elektrikli Hızlı Tren Raylara İniyor: Tarih Verildi

Türkiye’nin demir yolu teknolojisinde yerli üretim hedefi doğrultusunda geliştirilen Milli Elektrikli Hızlı Tren, yüksek hız kapasitesi ve modern donanımlarıyla dikkat çekiyor. Proje, hem yolcu konforunu artırmayı hem de demir yolu taşımacılığında yerlilik oranını yükseltmeyi amaçlıyor.



Milli Elektrikli Hızlı Tren’in cuma günü raylara inmesiyle birlikte Türkiye, demir yolu teknolojisinde yeni bir döneme adım atacak. Test sürecinin ardından hizmete alınacak trenler hem yolcu kapasitesi hem de donanımlarıyla ulaşımda önemli bir yenilik sunacak. Proje, yerli üretim hedefi doğrultusunda stratejik bir gelişme olarak öne çıkıyor.