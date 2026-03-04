İslam Memiş Kritik Açıklamalar! Altının Düşüşünü Değerlendirdi

İşçilik Ücretlerinde Gerileme

Kapalıçarşı’daki işçilik maliyetlerinin de panik alımlarının durmasıyla düştüğünü belirten Memiş, Ocak ayında 1 kilogram altın için 14.500 dolara kadar çıkan işçilik ücretlerinin şu an daha düşük seviyelere gerilediğini aktardı.





Geçmiş dönemlerde yaşanan savaşlarda da altın fiyatlarının önce düştüğü, savaşın sona ermesiyle birlikte yeniden yükselişe geçtiği biliniyor. Bu örnekler, mevcut sürecin yatırımcılar için benzer bir tablo oluşturabileceğini gösteriyor.



İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmayacağını, mevcut baskılanmış fiyatların ilerleyen dönemde hızlı bir yükselişle değişebileceğini belirtti. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, altın ve gümüşe sahip çıkmanın önemine işaret etti.