İslam Memiş Kritik Açıklamalar! Altının Düşüşünü Değerlendirdi

Altın fiyatlarının savaş ortamına rağmen düşüş göstermesi yatırımcıların dikkatini çekti. İslam Memiş, bu durumun sebeplerini açıklarken yükseliş için kritik değerlendirmelerde bulundu.
Altın Fiyatlarında Beklenmedik Seyir
ABD-İsrail ve İran hattında süren jeopolitik gerilimlere rağmen altın fiyatlarının düşüş trendine girmesi yatırımcıları şaşırttı. Kriz dönemlerinde genellikle güvenli liman olarak görülen altının gerilemesi, piyasalarda kafa karışıklığına yol açtı.
İslam Memiş’in Açıklamaları
CNN TÜRK canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. Uluslararası piyasalarda ons altının 5.170 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, önceki gün yaşanan sert satışların ardından piyasanın yüzde 1,5 oranında toparlandığını ifade etti.
2026 Yılına Dair Uyarılar
Memiş, 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak nitelendirdi. Yatırımcılara altın ve gümüşte al-sat yaparak kazanç sağlamaya çalışmak yerine bu değerli metallere sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.
Düşüşün Sebepleri
Altın fiyatlarının düşüşünü açıklayan Memiş, borsalarda yaşanan teminat tamamlama çağrılarının (margin call) yatırımcıları altın ve gümüş satmaya zorladığını belirtti. Ayrıca savaş ihtimalinin piyasalar tarafından önceden satın alınmasının da fiyatları baskıladığını söyledi.
Dalgalanmaların Etkisi
Memiş, artık günlük bazda büyük fiyat hareketlerinin yaşandığını ve savaşların yalnızca toprak için değil finansal kazançlar için de yapıldığını ifade etti. Bu süreçte dalgalanmalardan faydalanan kesimlerin kazanç sağladığını dile getirdi.
İşçilik Ücretlerinde Gerileme
Kapalıçarşı’daki işçilik maliyetlerinin de panik alımlarının durmasıyla düştüğünü belirten Memiş, Ocak ayında 1 kilogram altın için 14.500 dolara kadar çıkan işçilik ücretlerinin şu an daha düşük seviyelere gerilediğini aktardı.
Geçmiş dönemlerde yaşanan savaşlarda da altın fiyatlarının önce düştüğü, savaşın sona ermesiyle birlikte yeniden yükselişe geçtiği biliniyor. Bu örnekler, mevcut sürecin yatırımcılar için benzer bir tablo oluşturabileceğini gösteriyor.
İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmayacağını, mevcut baskılanmış fiyatların ilerleyen dönemde hızlı bir yükselişle değişebileceğini belirtti. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, altın ve gümüşe sahip çıkmanın önemine işaret etti.