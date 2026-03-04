Fenerbahçe'de Yeni Sezonun İlk Ayrılığı Netleşti! İşte Yeni Takımı

Fenerbahçe’de sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, ülkesinin takımlarından Internacional ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe’de Transfer Hareketliliği
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde yaptığı hamlelerle gündeme gelmişti. N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok kadroya katılırken, bazı oyuncularla da yollar ayrıldı.
Rodrigo Becao’nun Ayrılığı
Fenerbahçe’nin devre arasında Kasımpaşa’ya kiraladığı Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sezon sonunda ülkesine dönüyor. 30 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Internacional ile anlaşma sağladı. İtalya’dan da bazı kulüplerin ilgisinin bulunduğu iddia edildi.
Performansı ve Sözleşme Durumu
Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta 446 dakika süre aldı. Gol veya asist katkısı yapamayan oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Rodrigo Becao, Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemde savunmada önemli bir alternatif olarak görülüyordu. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve form durumu nedeniyle düzenli olarak forma şansı bulamadı. Kiralık olarak gönderildiği Kasımpaşa’da sezonu tamamlayan oyuncu, kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadro planlamasına devam ederken Rodrigo Becao’nun ayrılığı kesinleşti. Brezilyalı stoperin Internacional’e transferiyle birlikte sarı-lacivertliler, savunma hattında yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürecek. Bu ayrılık, kulübün yaz transfer dönemindeki stratejisini şekillendirecek adımlardan biri olarak öne çıkıyor.
Güncel Piyasa Değeri 3 Milyon Euro