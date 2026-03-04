Fenerbahçe'de Yeni Sezonun İlk Ayrılığı Netleşti! İşte Yeni Takımı

Rodrigo Becao, Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemde savunmada önemli bir alternatif olarak görülüyordu. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve form durumu nedeniyle düzenli olarak forma şansı bulamadı. Kiralık olarak gönderildiği Kasımpaşa’da sezonu tamamlayan oyuncu, kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.





Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadro planlamasına devam ederken Rodrigo Becao’nun ayrılığı kesinleşti. Brezilyalı stoperin Internacional’e transferiyle birlikte sarı-lacivertliler, savunma hattında yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürecek. Bu ayrılık, kulübün yaz transfer dönemindeki stratejisini şekillendirecek adımlardan biri olarak öne çıkıyor.



Güncel Piyasa Değeri 3 Milyon Euro