Icardi'nin Menajerinden Transfer Açıklaması!

Galatasaray’da Icardi’nin Geleceği



Galatasaray, üç kulvarda mücadelesini sürdürürken gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Bu süreçte takımdan ayrılabilecek isimler gündeme gelirken, en çok merak edilen futbolculardan biri Mauro Icardi oldu. Arjantinli forvet, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynadı ve taraftarın sevgilisi haline geldi.