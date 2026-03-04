Icardi'nin Menajerinden Transfer Açıklaması!

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi’nin geleceği merak konusu. Menajeri Elio Letterio Pino, River Plate transferiyle ilgili çıkan iddiaları yalanladı.
Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Menajeri Elio Letterio Pino’nun River Plate iddialarını reddetmesi, transfer söylentilerinin şimdilik gerçeğe dayanmadığını gösteriyor. Kulüp yönetiminin sezon sonunda yapacağı görüşmeler, Icardi’nin kariyerinde yeni yol haritasını belirleyecek.
Galatasaray’da Icardi’nin Geleceği
Galatasaray, üç kulvarda mücadelesini sürdürürken gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı. Bu süreçte takımdan ayrılabilecek isimler gündeme gelirken, en çok merak edilen futbolculardan biri Mauro Icardi oldu. Arjantinli forvet, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynadı ve taraftarın sevgilisi haline geldi.
Sakatlık ve Kadro Durumu
Icardi, geçtiğimiz sezon Tottenham karşılaşmasında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte Victor Osimhen’in transfer edilmesiyle yedek kulübesine çekilen deneyimli oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.
Başkan Özbek’in Açıklamaları
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi’nin kulüp için değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak sezon sonunda kendisiyle görüşeceklerini ifade etti. Özbek, oyuncunun aidiyet duygusuna dikkat çekerek kararların sezon bitiminde netleşeceğini belirtti.
Menajerinden Transfer Yanıtı
Arjantin basınında çıkan River Plate iddialarına Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino açıklık getirdi. Bolavip’e konuşan Pino, River Plate’den herhangi bir telefon almadığını söyledi. Böylece transfer söylentilerini reddetmiş oldu.
China Suarez’in Açıklamaları
Icardi’nin sevgilisi China Suarez de daha önce yaptığı açıklamada, Arjantin’e dönerse River Plate’i tercih edebileceğini, Boca Juniors’un ise kesinlikle gündemde olmadığını belirtmişti. Suarez, kariyerine müdahale etmediğini ve Türkiye’de mutlu olduğunu dile getirmişti.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla son iki sezonda elde edilen şampiyonluklarda önemli katkılar sağladı. Ancak sakatlık süreci ve yeni transferler sonrası geleceği tartışma konusu haline geldi. Arjantin basınında çıkan River Plate iddiaları, menajerinin açıklamalarıyla şimdilik doğrulanmamış görünüyor.
Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Menajeri Elio Letterio Pino’nun River Plate iddialarını reddetmesi, transfer söylentilerinin şimdilik gerçeğe dayanmadığını gösteriyor. Kulüp yönetiminin sezon sonunda yapacağı görüşmeler, Icardi’nin kariyerinde yeni yol haritasını belirleyecek.